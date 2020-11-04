Antalya'da yüksek ses şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hastanede kapıları tekmeledi

Antalya’nın Finike ilçesinde gözaltına alınarak sağlık kontrolü için hastaneye getirilen şüpheli polisin zor anlar yaşamasına neden oldu. Finike Devlet Hastanesi’ne getirilen şüpheli polisin engelleme çalışmalarına karşın hastanenin kapılarını tekmeledi.

Aşırı gürültü şikayeti nedeniyle eve giren polislere uzun süre direnen şüpheli, sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye getirildi. Burada polise direnmeye devam eden çıplak şüpheli, güvenlik güçlerine mukavemet göstermeyi sürdürürken hastane kapılarına tekme attı. Sağlık görevlilerinin korku yaşadığı anlarda polisin sakinleştirdiği şüpheli güçlükle hastaneden çıkarıldı.

Şüphelinin saldırısı sonucunda hastane kapı ve camlarında hasar meydana geldi.