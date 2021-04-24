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Antalya'da yol kenarında duran vince çarpan motor sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da bayrak asmak için yol kenarına duran vince motosiklet çarptı. Genç motor sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24 Nisan 2021 Cumartesi 02:30
Antalya'da yol kenarında duran vince çarpan motor sürücüsü hayatını kaybetti
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Antalya’da elektrik direğine bayrak asmak amacı ile yol kenarında bulunan vince motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile motor sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya’ya bağlı Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı Caddesi’nde gece saatlerinde yaşanan olayda bir vinç elektrik direğine bayrak asmak amacı ile yol kenarında durdu. 07 KBP 29 plakalı motorsikleti kullanan 22 yaşındaki Murat Sungur, vincin demir ayaklarını fark etmeyerek park halinde olan vince çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan genç sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Murat Sungur, otopsi için morga kaldırılırken vincin sürücüsü olan N.B isimli kişi ifade için emniyete götürüldü. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.




Son Güncelleme: 24.04.2021 02:30
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaza
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