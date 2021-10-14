Antalya’da uyuşturucu serası haline getirilen kiralık villaya baskın

14 Ekim 2021 Perşembe 15:56
Antalya
polisi uyuşturucu ihbarı üzerine hareke geçti. Ekipler uyuşturucu sera
sı haline getirilmiş bir kiralık villa
yı tespit etti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda İran uyruklu iki şahsın villa kiralayarak villayı seraya çevirdikleri öğrenildi.
Duacı Mahallesindeki kiralık villaya yapılan operasyonda 101 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 300 gram skunk esrar ele geçirildi. İran uyruklu iki şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Güncelleme: 14.10.2021 15:56
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