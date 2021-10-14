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Antalya’da uyuşturucu serası haline getirilen kiralık villaya baskın

Antalya’da uyuşturucu imalatı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler tespit edilen bir villaya baskın yaptı. İran uyruklu iki kişi yakalandı. İran uyruklu şüphelilerin kiraladıkları villayı seraya çevirdikleri görüldü.

14 Ekim 2021 Perşembe 15:56
Antalya’da uyuşturucu serası haline getirilen kiralık villaya baskın
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Antalya polisi uyuşturucu ihbarı üzerine hareke geçti. Ekipler uyuşturucu serası haline getirilmiş bir kiralık villayı tespit etti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda İran uyruklu iki şahsın villa kiralayarak villayı seraya çevirdikleri öğrenildi.

Duacı Mahallesindeki kiralık villaya yapılan operasyonda 101 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 300 gram skunk esrar ele geçirildi. İran uyruklu iki şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son Güncelleme: 14.10.2021 15:56
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Anahtar Kelimeler:
Kiralık VillaAntalyaSera
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