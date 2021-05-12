Antalya'da turistler Konyaaltı plajına akın etti!

Türk vatandaşları tam kapanma sürecinde evlerinde otururken yasaklardan muaf olan turistler denizin ve şehirlerin tadını çıkarmaya devam ediyor. Turistlerin uğrak noktalarından birisi olan Antalya’da ramazan ayının son günü yine sahiller turistlere kaldı.

Şehirde hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşırken turistler sıcak havaların tadını denize girerek çıkardı.

Sokaklar sessiz

Sokağa çıkma yasakları nedeniyle Türk vatandaşlar evlerinde otururken sokaklar ve caddelerin sessizliği dikkat çekti. Caddelerde ve sokaklarda polis ekipleri izin belgesi olmayanları durdurarak incelemelerde bulunurken turistler sahillere akın etti.

Sahiller turist dolu

Ramazan bayramı arefesinde hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşırken kısıtlamalardan muaf olan turistler Konyaaltı sahiline akın etti. Su sıcaklığının 20 derece olduğu denizde keyifli zamanlar geçiren turistler sahilde güneşlenmeyi de ihmal etmedi.