İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Antalya'da turistler Konyaaltı plajına akın etti!

Vatandaşların yasaklar nedeniyle sahile gidemediği bu günlerde sahiller turistlere kaldı. Yasaklardan muaf olan turistler Antalya'nın ünlü Konyaaltı sahiline akın ederken sıcaklığın 25 derece olduğu şehirde turistler denizin tadını çıkardı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 22:16
Antalya'da turistler Konyaaltı plajına akın etti!
Takip Et:

Türk vatandaşları tam kapanma sürecinde evlerinde otururken yasaklardan muaf olan turistler denizin ve şehirlerin tadını çıkarmaya devam ediyor. Turistlerin uğrak noktalarından birisi olan Antalya’da ramazan ayının son günü yine sahiller turistlere kaldı.

Şehirde hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşırken turistler sıcak havaların tadını denize girerek çıkardı.

Sokaklar sessiz

Sokağa çıkma yasakları nedeniyle Türk vatandaşlar evlerinde otururken sokaklar ve caddelerin sessizliği dikkat çekti. Caddelerde ve sokaklarda polis ekipleri izin belgesi olmayanları durdurarak incelemelerde bulunurken turistler sahillere akın etti.

Sahiller turist dolu

Ramazan bayramı arefesinde hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşırken kısıtlamalardan muaf olan turistler Konyaaltı sahiline akın etti. Su sıcaklığının 20 derece olduğu denizde keyifli zamanlar geçiren turistler sahilde güneşlenmeyi de ihmal etmedi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 22:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AntalyaTuristKonyaaltıPlajSahil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
Bayram Namazında Camiler Açık Mı? Açıklama Diyanet İşlerinden Geldi
Bayram Namazında Camiler Açık Mı? Açıklama Diyanet İşlerinden Geldi
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Kıbrıs 13 Mayıs 2021 neden yok?
Camdaki Kız bu akşam var mı? 13 Mayıs 2021 neden yok?
Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayını ne zaman, hangi gün olacak? Jahrein kimdir?
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlar?
Ramazan Bayramı hutbesi 13 Mayıs
Pendik Kaynarca metro inşaatında patlama mı oldu, patlamanın nedeni ne?
Günlük burç yorumları; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
TV yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2021 yılı muhtaç aileler ve gençlere verilecek maddi destekler nelerdir? Mayıs 2021 tarihinde yararlanılabilecek destekler
Mucize Doktor dizisinin Tolga'sı Mehmet Ezel Özgün'ün hayat hikayesi!
Ramazan Bayram tatilinde canlı ders olacak mı, var mı?
Dünya devi Barcelona ayağına gelen fırsatı tepti!!
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
Bayram haftası hangi diziler yayınlanmayacak?
Valorant Kopya modu nedir, nasıl oynanır? Valorant Kopya modu ne zaman gelecek?
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
TV8 canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Mayıs 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Netflix Alya oyuncu kadrosu
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Mayıs 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.