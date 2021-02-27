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Antalya'da tek başına yaşayan felçli kadın yanarak yaşamını yitirdi

Serik'te tek başına yaşayan ve felçli olduğu bilinen 93 yaşındaki yaşlı kadının evinde yangın çıktı. Soba yüzünden çıktığı düşünülen yangında yaşlı kadın yanarak yaşamını yitirdi.

27 Şubat 2021 Cumartesi 16:42
Antalya'da tek başına yaşayan felçli kadın yanarak yaşamını yitirdi
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Antalya Serik’te sabah saatlerinde felçli olduğu bilinen Havvana Avşar’ın tek başına yaşadığı evde yangın çıktı. Yangının çıkış sebebinin soba olduğu düşünülüyor. 93 yaşındaki felçli kadının evinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Havvana’nın yan evde yaşayan kızı Kezban Avşar, yangını fark etti ve komşusuyla birlikte annesinin evine koştu. Kezban Avşar ve komşusunun bütün çabalarına rağmen yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti. Çıkan yangının ihbarının yapılması üzerine evin önüne itfaiye ve ambulans geldi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekipleri, Havvana Avşar’ın yaşamını yitirdiğini belirtti. Jandarma, yangınla ilgili araştırma başlattı. Avşar’ın yanan bedeni otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. 



Son Güncelleme: 27.02.2021 16:42
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaSerikYangınHavvana Avşar
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