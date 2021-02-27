Antalya'da tek başına yaşayan felçli kadın yanarak yaşamını yitirdi

’te sabah saatlerinde felçli olduğu bilinen’ın tek başına yaşadığı evdeçıktı. Yangının çıkış sebebinin soba olduğu düşünülüyor. 93 yaşındaki felçli kadının evinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Havvana’nın yan evde yaşayan kızı Kezban Avşar, yangını fark etti ve komşusuyla birlikte annesinin evine koştu. Kezban Avşar ve komşusunun bütün çabalarına rağmen yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti. Çıkan yangının ihbarının yapılması üzerine evin önüne itfaiye ve ambulans geldi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekipleri, Havvana Avşar’ın yaşamını yitirdiğini belirtti. Jandarma, yangınla ilgili araştırma başlattı. Avşar’ın yanan bedeni otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.