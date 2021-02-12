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Antalya'da silahlı saldırı: 3 yaralı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadın av tüfeğiyle ateş açtığı 2 kişi ile binanın penceresinden aşağı atlayan 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri tarafından yakalanan kadının üzerinden çıkan av tüfeği ve 2 adet bıçağa el konulurken saldırıda yaralanan kişiler tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

12 Şubat 2021 Cuma 22:01
Antalya'da silahlı saldırı: 3 yaralı!
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Antalya’da Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı!

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kadın av tüfeğiyle ateş açtığı 2 kişi ile binanın penceresinden aşağı atlayan 1 kişi yaralandı.

Okurcalar Mahallesi'nde balıkçı barınağındaki barakası Alanya Belediye zabıta ekiplerince yıkılan Ö.T (40) adlı kadın, kendisini şikayet ettiklerini düşündüğü A.Y. (49) ve M.Ü'nün (53) yanına giderek av tüfeğiyle ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği A.Y. ayağından, M.Ü. ise kafasından yaralandı.

Çevredeki araç ile kıraathaneye de tüfekle ateş eden Ö.T., Avsallar Mahallesi’ndeki belediyeye ait ek hizmet binasına girerek, kapıya ateş etti.

Belediye binasının görevlisi O.Ş (32) bulunduğu odadaki pencereden aşağı atlayarak ayağını sakatladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde bölgeye gelen Sağlık ekipleri, saldırıdan yaralı olarak kurtulan kişileri tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırdı.

Silahlı saldırı yapan şüpheli kaçmaya çalışırken, olay yerine intikal eden Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kadının üzerindeki av tüfeği ve 2 adet bıçağa el koyuldu.

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 22:01
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