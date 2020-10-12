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Antalya'da saç saça baş başa kavga etti

Antalya'da bir grup kadın saç saça baş başa kavga etti. Bir vatandaş olayı cep telefonu ile kaydederken, çevredekiler ise sadece izledi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 17:52
Antalya'da saç saça baş başa kavga etti
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bu sabah kaydedilen görüntülerde 4 kadın saç saça baş başa kavga etti. Nedeni henüz bilinmeyen kavgada kadınlar birbirlerinin saçlarını çekerek dakikalarca darp etti. Çevredeki erkekler ise olaya müdahale etmek yerine kavgayı film izler gibi izlediler.

Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Birbirlerini darp eden kadınların görüntülerini cep telefonuna kaydeden bir vatandaş, videoyu sosyal medyada paylaştı. Kavgayı hep izleyen hem de kaydeden vatandaş, erkeklerin kavgayı ayırmamasına da tepki gösterdi.



Son Güncelleme: 12.10.2020 17:52
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKavga
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