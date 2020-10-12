Antalya'da saç saça baş başa kavga etti

Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

’nın Muratpaşa ilçesinde bu sabah kaydedilen görüntülerde 4 kadın saç saça baş başaetti. Nedeni henüz bilinmeyen kavgada kadınlar birbirlerinin saçlarını çekerek dakikalarca darp etti. Çevredeki erkekler ise olaya müdahale etmek yerine kavgayı film izler gibi izlediler.

Birbirlerini darp eden kadınların görüntülerini cep telefonuna kaydeden bir vatandaş, videoyu sosyal medyada paylaştı. Kavgayı hep izleyen hem de kaydeden vatandaş, erkeklerin kavgayı ayırmamasına da tepki gösterdi.