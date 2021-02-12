Antalya'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı

Antalya
’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Denizkızı Kavşağı’nda motosiklet
sürücüsü kırmızı ışıkta durmayıp devam eden otomobile çarptı. Dün saat 16:00 sularında meydana gelen kaza
da motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle asfalta zemine düştü. Kafasını yere vuran motosiklet sürücüsünü taktığı kask
adeta hayatta tuttu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Öte yandan olay yerinde intikal eden polis ekipleri kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Son Güncelleme: 12.02.2021 20:47
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