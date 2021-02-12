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Antalya'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta geçen otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde kurtuldu.

12 Şubat 2021 Cuma 20:47
Antalya'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Denizkızı Kavşağı’nda motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta durmayıp devam eden otomobile çarptı. Dün saat 16:00 sularında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle asfalta zemine düştü. Kafasını yere vuran motosiklet sürücüsünü taktığı kask adeta hayatta tuttu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Öte yandan olay yerinde intikal eden polis ekipleri kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.



Son Güncelleme: 12.02.2021 20:47
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Anahtar Kelimeler:
MotosikletKazaAntalyaKask
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