Antalya'da lüks araç ağaca çarptı! 2 Yaralı!

Antalya’da Refüje Çıkarak Ağaca Çarpan Lüks Araçtaki 2 Kişi Yaralandı!

Antalya’da lük otomobil refüje çıktı. Ağaca çarparak duran araçtaki 2 kişi hafif yaralı olarak kurtuldu.

Saat 20.00 sularında Konyaaltı ilçesinde meydana gelen kazada 4 milyon TL değerindeki lüks araç pert oldu. Kadir Özbey tarafından kullanılan ZH-894175 yabancı plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine giderken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce refüje çıkan lüks araç ardından ağaca çarptı ve diğer şeritte zorlukla durabildi. Sürücü Özbey ve yanındaki Ayhan Aslan otomobilde sıkışırken, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı. Hafif yaralı olan Kadir Özbey ve Ayhan Aslan hastaneye kaldırıldı. Kadir Özbey’in kullandığı lüks otomobilin piyasa değeri yaklaşık olarak 4 milyon TL civarında olduğu öğrenildi.

Kazaya şahit olan Can Erişen, "Araç çok süratli bir şekilde refüje çıktı. Önce ağaca çarptı, o esnada aracın önü havaya kalktı ve öyle durduktan sonra yere düştü. Herkes geldi yardımcı oldu. Ambulansla hastaneye götürüldüler" dedi.

İşte lüks otomobilin karıştığı kazaya ait görüntüler;