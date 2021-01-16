İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise: 'Koronayı atlattım, anksiyete kaldı'
Hadise: 'Koronayı atlattım, anksiyete kaldı'
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu silahlı saldırıya uğradı!
Son Dakika
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan...
Çin'de korona tespit edilen binlerce dondurmaya el konuldu
Son Dakika
Çin'de korona tespit edilen binlerce...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...

Antalya'da lüks araç ağaca çarptı! 2 Yaralı!

Antalya'da akşam saatlerinde gerçekleşen kazada sürücü Kadir Özbay'ın hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 milyon TL değerindeki yabancı plakalı araç önce refüje ardından ağaca çarparak diğer şeritte durabildi. Kazada 2 kişinin araç içine sıkışmasından dolayı olay yerine gelen İtfaiye ekipleri 2 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkarttı. Kazada araç içindeki kişiler hafif yaralandı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 22:47
Antalya'da lüks araç ağaca çarptı! 2 Yaralı!
Takip Et:

Antalya’da Refüje Çıkarak Ağaca Çarpan Lüks Araçtaki 2 Kişi Yaralandı!

Antalya’da lük otomobil refüje çıktı. Ağaca çarparak duran araçtaki 2 kişi hafif yaralı olarak kurtuldu.

Saat 20.00 sularında Konyaaltı ilçesinde meydana gelen kazada 4 milyon TL değerindeki lüks araç pert oldu. Kadir Özbey tarafından kullanılan  ZH-894175 yabancı plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine giderken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce refüje çıkan lüks araç ardından ağaca çarptı ve diğer şeritte zorlukla durabildi. Sürücü Özbey ve yanındaki Ayhan Aslan otomobilde sıkışırken, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı. Hafif yaralı olan Kadir Özbey ve Ayhan Aslan hastaneye kaldırıldı. Kadir Özbey’in kullandığı lüks otomobilin piyasa değeri yaklaşık olarak 4 milyon TL civarında olduğu öğrenildi.

Kazaya şahit olan Can Erişen, "Araç çok süratli bir şekilde refüje çıktı. Önce ağaca çarptı, o esnada aracın önü havaya kalktı ve öyle durduktan sonra yere düştü. Herkes geldi yardımcı oldu. Ambulansla hastaneye götürüldüler" dedi.

İşte lüks otomobilin karıştığı kazaya ait görüntüler;

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 22:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Antala Lüks Araç KazasıKazaLüks Araç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de çatıda çıkan yangın korkuttu
İzmir'de çatıda çıkan yangın korkuttu
Muğla'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Muğla'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Uludağ'da kayak sezonu açıldı!
Uludağ'da kayak sezonu açıldı!
Ankara'da sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti! Sokak ortasında rastgele ateş açtı!
Ankara'da sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti! Sokak ortasında rastgele ateş açtı!
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun evinden deste deste para çıktı
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun evinden deste deste para çıktı
İzmir Kemalpaşa'da bir çiftlikte 3 aylık aslan yavrusu bulundu
İzmir Kemalpaşa'da bir çiftlikte 3 aylık aslan yavrusu bulundu

Popüler Haberler

İbo Show konuğu Sabahat Akkiraz kimdir? Sabahat Akkiraz hakkında bilgiler
Haluk Levent kimdir? Haluk Levent hakkında bilgiler
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm neden yok?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekilmektedir? Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu ve oyuncu kadrosu
A 101 21 Ocak Perşembe aktüel ürünler kataloğu!
Ocak 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 16 Ocak 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Düzce askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Hepsi Benim başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Çoçuk yardım parası ödeme şartları nelerdir? Tc ile çocuk yardım parası sorgulama işlemleri 2021
Show TV Akrep oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
TRT Ya İstiklal Ya Ölüm ne zaman başlıyor? TRT Ya İstiklal Ya Ölüm 2. tanıtım yayınlandı konusu ve oyuncuları
Günlük burç yorumları 21 Mart 2020 Cumartesi - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
24 Ağustos Cumartesi Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, TRT 1, Show TV ve Star TV yayın akışları! Televizyon ekranlarında bugün hangi programlar var?
2021 Malatya Fen liseleri taban puanları ve kontenjanları
Fenerbahçe 2 Boluspor 0 maç özeti ve golleri
Mama, bez ve süt yardımı nasıl alınır? Ocak 2021 Yardım kimlere verilir, şartlar nelerdir?
Zonguldak askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Selena dizisi Zülfikar kimdir? Ümit Erdim doğum tarihi
Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Show TV Kuzey Yıldızı dizisi konusu ve çekim yeri
Bir Annenin Günahı dizisi Kahraman kimdir? Gerçek adı nedir? Hüseyin Turunç nereli, yaşı kaç?
İbo Show Hüseyin Turan kimdir, nereli? Hüseyin Turan kaç yaşında, evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.