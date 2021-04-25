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Antalya'da korkunç kaza! İkiye ayrılan araçtan sapasağlam çıktı

Antalya'ya bağlı Kepez ilçesinde direğe çarpan araç ortadan ikiye ayrıldı. Aracın sürücüsü araçtan sapasağlam çıktı ve arkadaşlarını kontrol etti.

25 Nisan 2021 Pazar 00:12
Antalya'da korkunç kaza! İkiye ayrılan araçtan sapasağlam çıktı
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Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kişi elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Kaza sonrasında ikiye bölünen araçtan sağ sağlim çıkan sürücü arkadaşlarını kontrol etti.

Olay öğlen saatinde meydana geldi. Kepez D-650 karayolunda hareket eden bir aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Hızlı bir şekilde refüjde yer alan direğe çarpan araç çarpma sebebi ile ortadan ikiye ayrıldı. İkiye ayrılan aracın parçaları çevreye dağılırken araç sürücüsü araçtan sağsağlim çıkarak araçta bulunan diğer arkadaşlarının sağlık durumlarını kontrol etti. İhbar üzerine çevreye sağlık ve emniyet ekipleri gelirken iki kişinin yaralı olduğu tespit edildi. Yaralı iki kişi hastaneye tedavi için kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Son Güncelleme: 25.04.2021 00:12
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKepez
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