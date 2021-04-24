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Antalya'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı

Antalya Serik ilçesinde gece saatlerinde kaza meydana geldi. Virajı alamayarak kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan beş kişiden dördü yaralanarak hastaneye kaldırılırken Yıldız Dinç isimli talihsiz kadın hayatını kaybetti.

24 Nisan 2021 Cumartesi 02:17
Antalya'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı
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Antalya’da gece saatlerinde aracın kontrolden çıkması ile meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti dört kişi ise yaralandı.

Antalya’ya bağlı Serik ilçesinde bulunan Eminceler Mahallesi’nde gace saatlerinde kaza meydana geldi. Şahin Dinç tarafından kullanılan 07 AOT 061 plakalı araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan sürücü Şahin Dinç dışında Caner Dinç, Kıvanç Saldak, Aslı Saldak ve Yıldız Dinç isimli yolculardan 39 yaşındaki Yıldız Dinç hayatını kaybederken diğer yolcular yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri yaralıları Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırırken olay yerinde yaşamını yitiren Yıldız Dinç ise morga kaldırıldı. Savcılık kazaya ilişkin soruşturma başlattı.




Son Güncelleme: 24.04.2021 02:17
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaza
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