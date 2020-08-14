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Antalya'da kaybolan Cezayirli işadamı arabanın bagajında ölü bulundu

Kurban Bayramının son günü Antalya'da sırra kadem basan emlak zengini 44 yaşındaki Mohammed Mekki arabasının bagajında ölü olarak bulundu.

14 Ağustos 2020 Cuma 14:32
Antalya'da kaybolan Cezayirli işadamı arabanın bagajında ölü bulundu
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Gece saatlerinde bir sitenin araç otoparkında park halinde bulunan bir arabanın bagajından yayılan koku ve akan kan çevre sakinleri tarafından fark edilince hemen polise haber verildi.

Polis ekiplerinin gelmesiyle  bagajda erkek cesedi bulundu.Bulunan erkek cesedinin Antalya’da bayramda kaybolan Cezayirli İşadmı Mohammed Mekki’ye ait olduğu belirlendi.


Olay yeri inceleme ekipleri inceleme başlatarak parmak izi topladı ve ölen şahsa ait olduğu düşünülen kolonya şişe su ve baı eşyalara elkonuldu.

Yüksek sıcaklığa bağlı olarak cesedin parçalanmaya başladığı gözlendi.Otomobil Antalya Emniyet Müdürlüğü parkına çekildi.

İlk belirlemelerde cansız beden üzerinde 20’nin üzerinde kesici alet izi olduğu gözlendi.Antalya Adli Tıp Morguna kaldırılan ceset ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Mohammed Mekki’nin eşi ve erkek kardeşi ile birlikte cesedi teşhis için morga giderken şüphelendikleri kişi hakkında ifadeleri alındı.



Son Güncelleme: 14.08.2020 14:32
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Anahtar Kelimeler:
Mohammed Mekki
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