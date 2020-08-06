Antalya'da kan donduran cinayet! 8 yaşındaki kardeşini bıçakla katletti

Kan donduran cinayet Antalya Manavgat ilçesinde dün öğlen saatlerinde yaşandı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 18 yaşındaki S.Y polise giderek, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü itiraf etti. Harekete geçen polis şahsı gözlatına alarak, S.Y'nin bahsettiği bölgeye 112 sağlık ekipleri ile intikal etti ve bölgede inceleme yaptı.

Psikolojik sıkıntıları olduğu öne sürülen S.Y'nin bahsettiği ormanlık bölgeyi tarayan ekipler kısa süre içinde 8 yaşındaki Seyit Taha Y'nin cansız bedenini buldu.

Talihsiz çocuğun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemeden sonra otopsi işlemi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.