Antalya'da kamyon kasasındaki göçmenler yakalandı

27 Şubat 2021 Cumartesi 16:59
Manisa
ve İzmir illerinin plakasına sahip olan kamyonlarda Kemer
’e bir sürü kaçak göçmen
getirildi. Kamyonların kasalarının tenteyle örtüldüğü bildirildi. Jandarma
, Antalya
-Muğla
karayolundan geçen kamyonları Kemer’de durdurdu. Kamyonun kontrol edilmesi sırada kasada bulunan kaçak göçmenler fark edildi. Kaçak göçmenlerin Orta Doğu ve Asya’dan gelip Avrupa’ya gitmek istediklerini iddia edildi. Kamyonlar, karakolun önüne götürüldü ve soruşturma başlatıldı. Aynı karayolu üzerinde kaçak göçmen taşıyan başka kamyonların da olması ihtimali göz önüne alınarak karayolunda denetim gerçekleştirildi.
Kamyonların arkasındaki kaçak göçmenler boş bir spor salonuna götürüldü ve sağlık kontrolleri yapıldı. Kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Son Güncelleme: 27.02.2021 16:59
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