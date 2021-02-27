Antalya'da kamyon kasasındaki göçmenler yakalandı

ve İzmir illerinin plakasına sahip olan kamyonlarda’e bir sürügetirildi. Kamyonların kasalarının tenteyle örtüldüğü bildirildi.karayolundan geçen kamyonları Kemer’de durdurdu. Kamyonun kontrol edilmesi sırada kasada bulunan kaçak göçmenler fark edildi. Kaçak göçmenlerin Orta Doğu ve Asya’dan gelip Avrupa’ya gitmek istediklerini iddia edildi. Kamyonlar, karakolun önüne götürüldü ve soruşturma başlatıldı. Aynı karayolu üzerinde kaçak göçmen taşıyan başka kamyonların da olması ihtimali göz önüne alınarak karayolunda denetim gerçekleştirildi.

Kamyonların arkasındaki kaçak göçmenler boş bir spor salonuna götürüldü ve sağlık kontrolleri yapıldı. Kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.