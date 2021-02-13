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Antalya'da kaçak içki operasyonu: 38 şişe sahte içki ile 165 litre etil alkol yakalandı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 38 şişe sahte içki ve 165 litre etil alkol ele geçirilirken 1 kişi de tutuklandı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 19:33
Antalya'da kaçak içki operasyonu: 38 şişe sahte içki ile 165 litre etil alkol yakalandı!
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Antalya’da Kaçak İçki Operasyonu: 38 Şişe Sahte İçki İle 165 Litre Etil Alkol Yakalandı!

Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 38 şişe sahte içki ve 165 litre etil alkol ele geçirilirken 1 kişi de tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte içki satışı ile imalatına yönelik çalışmalar sonucunda, belirlenen iki adrese baskın yapıldı. 

Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir inşaatta ve dairede yapılan aramada 165 litre etil alkol, 38 şişe sahte içki ile 456 içki şişesi kapağına el konuldu. 

Operasyon sonucunda yakalanan M.A.S. emniyetteki gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklu olarak yargılandı. M.A.S. tutukluluk cezası almasının ardından cezaevine gönderildi.

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 19:33
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