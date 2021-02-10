Antalya'da iki aracın feci kazası sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti!

Antalya’da 2 aracın çarpışması sonucunda yaşanan kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kaza sonrasında yapılan ihbarlar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri feci kaza ile ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Kaza, Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belkız Mahallesinde gerçekleşti. Plaka ve sürücüleri belirlenemeyen iki araç kazaya karışırken, kazanın etkisi ile savrulan araçlar sulama kanalına uçtu. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu kazada yapılan ilk belirlemelerde 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.