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Antalya'da iki aracın feci kazası sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti!

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan trafik kazasında iki araç birbirine girdi. Olay yerine ulaşan ekipler ilk incelemelerinde 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:44
Antalya'da iki aracın feci kazası sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti!
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Antalya’da 2 aracın çarpışması sonucunda yaşanan kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kaza sonrasında yapılan ihbarlar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri feci kaza ile ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Kaza, Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belkız Mahallesinde gerçekleşti. Plaka ve sürücüleri belirlenemeyen iki araç kazaya karışırken, kazanın etkisi ile savrulan araçlar sulama kanalına uçtu. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu kazada yapılan ilk belirlemelerde 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

 



Son Güncelleme: 10.02.2021 00:44
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaSerikTrafik KazasıFeci5 ölü
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