Antalya'da iki araba çarpıştı biri çocuk üç kişi yaralandı

Antalya’da meydana gelen trafik kazasında bir baba ve oğlu araçlarının içinde sıkıştı. Baba oğul itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Olay Antalya’ya bağlı Serik ilçesinin Akçaalan Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. 32 yaşındaki Murat Erel tarafından kullanılan 31 AAZ 795 plakalı araç ile 07 YN 233 plakalı araç çarpıştı. Murat Erel tarafından kullanılan araç bir duvara çarparak durdu. Araç içinde bulunan Murat Erel ve 12 yaşındaki oğlu Mercan Erel kaza sonucunda araç içinde sıkıştı.

İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkıştıkları yerden kurtarılan baba ve oğul hastaneye kaldırıldı. Diğer araçta bulunan ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin sağlık durumu hakkında ulaşılamadı.

Olayla ilgili emniyet ekipleri soruşturma başlattı.