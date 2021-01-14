Antalya'da FETÖ/PYD operasyonu: 3 tutuklama

Antalya’da FETÖ/PYD terör örgütlerine üye olan 3 kişinin yakalandığı açıklandı. Terör örgütü üyesi olduğu kesinleşen üç kişinin motosikletli polis timlerinin takibi sonrasında yakalandığı ve adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre FETÖ/PYD üyesi olduğu kesinleşen 3 kişi Motosikletli Polis Timleri tarafından yakalandı. Muratpaşa ilçesinde yapılan kontrollerde haklarında ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçunda mahkemece aranan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan R.E., C.E. ve N.D. polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan 3 suçlu adli işlemler için Emniyet Müdürlüğüne gönderilirken daha sonrasında cezaevine sevk edildi.