Antalya'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda il genelinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar düzenlendiği açıklandı. Operasyonlar sonucunda 16 şüphelinin tutuklandığını belirten Antalya İl Emniyet Müdürlüğü operasyonların devam edeceğini duyurdu.
Yakalanan 16 kişiden 2’si soruşturmaların sürdüğü illere sevk edilirken 19 şüpheli savcılık kararı ile serbest bırakıldı.
Adliyeye gönderilen 4 suçludan 1’i mahkeme kararı ile tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Son Güncelleme: 22.12.2020 21:14