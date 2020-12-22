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Antalya'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan FETÖ operasyonlarında 16 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde de aramalarda bulunan ekipler pek çok kişiyi mahkeme kararı ile tutukladı.

22 Aralık 2020 Salı 21:14
Antalya'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda il genelinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar düzenlendiği açıklandı. Operasyonlar sonucunda 16 şüphelinin tutuklandığını belirten Antalya İl Emniyet Müdürlüğü operasyonların devam edeceğini duyurdu.

14 – 20 Aralık tarihleri arasında Antalya genelinde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonlarında hakkında yakalama emri bulunan ve firari şüphelisi olan 16 kişi yakalandı.

Yakalanan 16 kişiden 2’si soruşturmaların sürdüğü illere sevk edilirken 19 şüpheli savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

Adliyeye gönderilen 4 suçludan 1’i mahkeme kararı ile tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 



Son Güncelleme: 22.12.2020 21:14
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AntalyaFETÖOperasyon16 Gözaltı
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