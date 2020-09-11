Antalya'da feci kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı, 19 yaralı var

Üzücü kaza akşam saatlerinde Antalya Isparta kara yolunda meydana geldi.

Bölgede çalışan işçileri taşıyan bir kamyonet yolda seyir halindeyken karşı yönden gelen ve sürücünün Tuğba Yarıcı'nın olduğu araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kullanılmaz hale gelen otomobil sürücüsü,taşıdığı yolcular ve kamyonetin taşıdığı işçiler yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle birlikte kaza yerine çok sayıda 112 asğlık ekibi ve Jandarma yönlendirildi.

Kaza mahaline acil ulaşan ekipler yaptıkları ilk incelemede araçta bulunan 6 kişinin ve kamyonette bulunan 13 kişi çeşitli yerlerinden yaralandığını tespit etti. Toplam 19 yaralı vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalelerden sonra ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavisi devam eden yaralılardan iki kişinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili incelemesini sürdürüyor.