Antalya'da 'Çelik Kafes' operasyonu... Bazada yakalandı! Aralarında açlıktan ölen Bulut bebeğin annesi de var

Antalya'da jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda helikopter desteği de alındı., 'Çelik Kafes' adı verilen operasyon Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Çok sayıda jandarma ekibinin görev aldığı operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

ÇAY PAKETİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Operasyon sonucunda çok miktarda uyuşturucu madde ile 3 ruhsatsız tabanca, mermi ve hassas teraziler operasyon sonucunda ele geçirildi. Uyuşturucuları gizlemek için seçilen yöntemler ise şaşırttı.

BAZADA YAKALANDI

Baskın yapılan evlerde bazı şüphelilerin saklandıkları yerler yok artık dedirtti. Bir şüpheli baza altındaki çarşaflar arasında saklanmış bir şekilde bulundu.

AÇLIKTAN ÖLEN BULUT BEBEĞİN ANNESİ DE GÖZALTINDA

Operasyon sonucunda 10 ay önce erkek arkadaşına 7 aylık çocuğunu bırakarak kaybolan ve daha sonra açlıktan ölmüş bir şekilde bulunan Bulut bebeğin annesi de yakalandı. Bulut bebeğin otopsisi sonucunda kanında uyuşturucu madde bulunmuştu.

Şüpheliler sağlık kontrolünün tespitinden sonra adliyeye sevk edildi.

