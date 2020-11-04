İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Antalya'da 'Çelik Kafes' operasyonu... Bazada yakalandı! Aralarında açlıktan ölen Bulut bebeğin annesi de var

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen, uyuşturucu satıcılarına yönelik olan 'Çelik Kafes' operasyonu gerçekleştirildi. Büyük çaplı gerçekleştirilen operasyonda Helikopter desteği de alındı. Yapılan operasyon sonucunda 50 şüpheli gözaltına alındı.

04 Kasım 2020 Çarşamba 13:31
Antalya'da 'Çelik Kafes' operasyonu... Bazada yakalandı! Aralarında açlıktan ölen Bulut bebeğin annesi de var
Takip Et:

Antalya'da jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda helikopter desteği de alındı., 'Çelik Kafes' adı verilen operasyon Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu  yönetiminde gerçekleştirildi.

Çok sayıda jandarma ekibinin görev aldığı operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

ÇAY PAKETİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Operasyon sonucunda çok miktarda uyuşturucu madde ile 3 ruhsatsız tabanca, mermi ve hassas teraziler operasyon sonucunda ele geçirildi. Uyuşturucuları gizlemek için seçilen yöntemler ise şaşırttı.


BAZADA YAKALANDI

Baskın yapılan evlerde bazı şüphelilerin saklandıkları yerler yok artık dedirtti. Bir şüpheli baza altındaki çarşaflar arasında saklanmış bir şekilde bulundu.

AÇLIKTAN ÖLEN BULUT BEBEĞİN ANNESİ DE GÖZALTINDA

Operasyon sonucunda 10 ay önce erkek arkadaşına 7 aylık çocuğunu bırakarak kaybolan ve daha sonra açlıktan ölmüş bir şekilde bulunan Bulut bebeğin annesi de yakalandı. Bulut bebeğin otopsisi sonucunda kanında uyuşturucu madde bulunmuştu. 

Şüpheliler sağlık kontrolünün tespitinden sonra adliyeye sevk edildi.



Son Güncelleme: 04.11.2020 13:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu OperasyonuAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacı, saldırıya uğradı! Önce darp etti, sonra ateş açtı
Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacı, saldırıya uğradı! Önce darp etti, sonra ateş açtı
Bakan Koca 3 kasım tarihli verileri paylaştı! Bugün tespit edilen vaka sayısı 2 bin 343 oldu
Bakan Koca 3 kasım tarihli verileri paylaştı! Bugün tespit edilen vaka sayısı 2 bin 343 oldu
Erdoğan yeni kısıtlamaları duyurdu! 22.00'den sonra yasaklandı
Erdoğan yeni kısıtlamaları duyurdu! 22.00'den sonra yasaklandı
İzmir depremi enkazından 26 saat sonra kurtarılan Helim Sarı yaşamını yitirdi
İzmir depremi enkazından 26 saat sonra kurtarılan Helim Sarı yaşamını yitirdi
Bitlis'te TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Bitlis'te TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Alanya'da gezinti teknesi battı
Alanya'da gezinti teknesi battı

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisi Ceren karakteri kimdir? Yağmur Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında?
Acemi Anneler dizisi Beyza’yı kim canlandırıyor? Melis Yıldıran'ın biyografisi
Acemi Anneler dizisi Tarık karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cantuğ Turay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ege Semih Erken kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kasım 2020 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Acemi Anneler Murat kimdir? Tolga Akman biyografisi
Kuru Otlar Üstüne sinema filmi ne zaman çıkacak?
Diş estetiği nedir? 2020 diş estetiği fiyatları
Acemi Anneler dizisinin Sevda'sı Begüm Topçu'nun hayat hikayesi!
Acemi Anneler Kemal karakterini kim canlandırıyor? Berk Bakioğlu kimdir?
Ramazan ilk sahur ne zaman saat kaçta? Ramazan orucu ilk iftar saat kaçta?
TESKOMB ile esnafa 1 yıl ödemesiz işyeri açma ve destekleme kredisi
Payitaht ne demektir? Payitaht kelime anlamı nedir?
Star Tv Evde Hareket Zamanı sunucusu Ebru Karaduman kimdir?
Survivor 2020 1 Mayıs Cuma erzak ödül oyununu kim kazandı?
Güvercin dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Güvercin dizisi final tarihi belli oldu mu?
1500 tl'ye kadar alınabilecek en iyi telefon modelleri
Exxen Şeref Bey oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Yatıya Misafirim Var başvuru formu ve whatsapp hattı
Türkan Hanımın Konağı dizisinin Zehra'sı Almira Tuğgül Küçükoğlu'nun hayat hikayesi!
Acemi Anneler dizisindeki Hayat karakteri Kimdir? Cansın Yılmaz dizideki rolü ve hayatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.