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Antalya'da Alman kökenli bir vatandaş iş yeri olarak kullandığı evinde ölü bulundu

Antalya Muratpaşa'da Alman asıllı bir Türk vatandaş iş yeri olarak kullandığı evinde yatağında ölü olarak bulundu. Talihsiz vatandaş kendisinden haber alamayan yakınlarının komşusunu araması üzerine bulundu.

23 Ocak 2021 Cumartesi 23:53
Antalya'da Alman kökenli bir vatandaş iş yeri olarak kullandığı evinde ölü bulundu
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Antalya Muratpaşa’da Alman asıllı Türk vatandaşı olan bir kişi iş yeri olarak kullandığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay Antalya Muratpaşa’ya bağlı Kızılsaray Mahallesi’nde meydana geldi. İş yeri olarak kullandığı evinde yaşayan Alman asıllı Andreas Moussa’dan yakınları belli bir süre haber alamadı. Ardından aynı iş merkezinde çalışan komşusu Mehmet Ozan Gürler’e ulaşan yakınları Gürler’den Moussa’ya bakmasını istedi. Kapıyı çalmasına rağmen kimsenin açmaması üzerine Gürler, camdan bakarak talihsiz adamın cansız bedenini gördü. Çilingir yardımı ile açılan evde 52 yaşındaki Andreas Moussa ölü olarak bulundu.

Mehmet Ozan Gürler, polis ekiplerine pencereden baktığında camın açık olduğunu perdeyi çekip baktığında T-televizyonun açık olduğunu ve talihsiz adamın yatağında yattığını gördüğünü anlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 23:53
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaAlman
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