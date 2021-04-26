Antalya’da akılalmaz olay! Evinde ölü bulunan kadın 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın' notu bıraktı

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi’nde akılalmaz olay yaşandı. 37 yaşındaki Çiğdem Ö.’den uzun süre haber alamayan anne, kızının evine gitti. Kızını hareketsiz şekilde yerde yatarak gören anne hemen olay yerine hemen 112 sağlık ekiplerini çağırdı. Ekipler olay anında yapılan inceleme sonucunda 37 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiği öğrenildi.





Genç kadının cansız bedeni incelemek için Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Çiğdem Ö. koronavirüs testi yapılmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılacak. Eşinden ayrı yaşadığı genç kadının bir tane çocuğu bulunuyordu.

İntihar şüphesi olarak değerlendirilen olayda genç kadının evinde şu not bulundu. "Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın" notu paylaşılması ekipleri harekete geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.