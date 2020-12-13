Antalya'da 16 yaşında ki çocuk işçi, İş Makinesinin altında kalarak can verdi!

Antalya’nın Serik ilçesinden alınan son dakika bilgilerine göre 3 ay önce işe alındığı belirlenen 16 yaşında ki Halil Şenbüyük, kullandığı iş makinasının kontrolden çıkıp devrilmesi ile iş makinasının altında kaldı. Hayatını kaybeden 16 yaşında ki Şenbüyük olayı ile ilgili başlatılan soruşturmada şirket yetkilisi 2 kardeşten bir tanesi tutuklandı.

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşanan iş makinesi kazası sonrasında açılan soruşturmada bir kişi gözaltına alınırken, sorgusu tamamlanan şirket yetkilisinin tutuklandığı belirtildi.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Nebiler mahallesinde 10 Aralık akşamı yaşanan iş makinası kazasında 16 yaşındaki Halil Şenbüyük’ün kullandığı iş makinesi kontrolden çıkarak 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İş makinesinin altında kalan 16 yaşında ki çocuk hayatını kaybetti.

Olay sonrasında Serik Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken iş makinesinin sahibi olduğu belirlenen D.Y ve M.Y. kardeşler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan açıklamalarda kardeşlerde D.Y.’nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtilirken diğer kardeş M.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.