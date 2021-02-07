Antalya Kapalıyol'da kocasının yanında taciz edildi!

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde ailesi ile birlikte yürümekte olan G.A. isimli kadın, çocuğuyla ilgilendiği sırada arkasından geçen F.K isimli adam tarafından taciz edildiğini iddia etti. Adam, hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp giderken kadın hemen kocasına olayı anlattı. Kadının kocası, F.K.’yı takip etti ve adamı yakaladığı yerde dövdü. Polise haber verilmesinden kısa süre sonra polis ekipleri olay yerine ulaştı. F.K., sorgusu alınmak üzere karakola götürüldü. F.K.’nın kadını taciz ettiği anı güvenlik kamerası saniye saniye kaydetmiş. F.K., adliyeye sevk edilmesinin ardından adli kontrol koşuluyla serbest kaldı.

Oğlu acıkan evli çift, oğulları için döner almış. Kadının kocasını, oğluna döner yedirirken kadın da oğluna doğru eğilmiş. G.A., tam o sıra birinin kalçasını sıktığını ve hemen bağırdığını ifade etti. G.A. olayı hemen kocasına anlatmış ve kocası koşarak tacizciyi yakalamış.

Şüpheli şahış, elinin yanlışlıkla kadının arka bel bölgesine çarptığını ve bunun farkında olmadığını ifade etti. Kafasının dalgın olduğunu ve daha sonra durumu fark ettiğinde özür dilemek için geç olduğunu söyledi.