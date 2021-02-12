Antalya Isparta yolu üzerinde otomobil akaryakıt tankeriyle çarpıştı, otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Antalya Isparta yolu istikametinde ilerleyen bir akaryakıt tankeri Burdur’un Bucak ilçesine geldiğinde bir otomobil ile çarpıştı.

Kargı Köyü mevkiinde saat 11:00 sularında meydana gelenda Antalya istikametine gittiği öğrenilen otomobil sürücüsü karşı yönden gelen akaryakıt tankerine çarptı. Korkunç kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan otomobil sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol yapılan çalışma sonrasında yeniden açıldı. Öte yandan hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun kritik olduğu öğrenildi.