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Antalya Isparta yolu üzerinde otomobil akaryakıt tankeriyle çarpıştı, otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Antalya Isparta yolu üzerinde akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı. Korkunç kazada 1 kişi yaralandı.

12 Şubat 2021 Cuma 19:15
Antalya Isparta yolu üzerinde otomobil akaryakıt tankeriyle çarpıştı, otomobil sürücüsü ağır yaralandı
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Antalya Isparta yolu istikametinde ilerleyen bir akaryakıt tankeri Burdur’un Bucak ilçesine geldiğinde bir otomobil ile çarpıştı.

Kargı Köyü mevkiinde saat 11:00 sularında meydana gelen kazada Antalya istikametine gittiği öğrenilen otomobil sürücüsü karşı yönden gelen akaryakıt tankerine çarptı. Korkunç kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan otomobil sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol yapılan çalışma sonrasında yeniden açıldı. Öte yandan hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt TankeriKazaAntalyaBurdur
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