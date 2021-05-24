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Antalya denizinde kadın cesedi görüldü!

Son dakika haberine göre Antalya’da yaklaşık olarak 50 metre açıklarında bir kadın cesedine ulaşıldı. Kadının ailesi sinir krizi geçirirken kadının denizde bulunuşu ve ölüm nedeni araştırılıyor.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:10
Antalya denizinde kadın cesedi görüldü!
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Edinilen bilgilere göre Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Falez 2 parkında deniz manzarası izlemek isteyen vatandaşlar denizde bir kadının hareketsiz olarak yattığını gördü. İhbar üzerine Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket eden deniz polisi tarif edilen noktada bir kadın cesedi buldu.

Polis ekipleri inceleme başlatırken 55 yaşında Necla Özkan’ın cesedi olduğu tespit edildi. Aileye haber verilmesinin ardından eşi ve kızı Özkan’ı görmesi üzerine sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri Özkan’ın tespit edilebilmesi için kocasına gösterirlerken eşi Necla Özkan’ı zor teşhis etti. İncelemenin ardından kadının cansız bedeni Antalya morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor


Son Güncelleme: 24.05.2021 14:10
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Anahtar Kelimeler:
Antalya DenizKadın CesediFalez 2 Parkı
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