Antalya denizinde kadın cesedi görüldü!

Edinilen bilgilere göre Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Falez 2 parkında deniz manzarası izlemek isteyen vatandaşlar denizde bir kadının hareketsiz olarak yattığını gördü. İhbar üzerine Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket eden deniz polisi tarif edilen noktada bir kadın cesedi buldu.

Polis ekipleri inceleme başlatırken 55 yaşında Necla Özkan’ın cesedi olduğu tespit edildi. Aileye haber verilmesinin ardından eşi ve kızı Özkan’ı görmesi üzerine sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri Özkan’ın tespit edilebilmesi için kocasına gösterirlerken eşi Necla Özkan’ı zor teşhis etti. İncelemenin ardından kadının cansız bedeni Antalya morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor



