Antalya denizinde kadın cesedi görüldü!

Edinilen bilgilere göre Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Falez 2 parkında deniz manzarası izlemek isteyen vatandaşlar denizde bir kadının hareketsiz olarak yattığını gördü. İhbar üzerine Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket eden deniz polisi tarif edilen noktada bir kadın cesedi buldu.
Polis ekipleri Özkan’ın tespit edilebilmesi için kocasına gösterirlerken eşi Necla Özkan’ı zor teşhis etti. İncelemenin ardından kadının cansız bedeni Antalya morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor
Son Güncelleme: 24.05.2021 14:10