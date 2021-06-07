Anonymus hacker grubundan dikkat çeken paylaşım! 'Soygun sadece kamu bankalarında değil'

Uluslararası hacker grubu olmasına rağmen Türkiye ile ilgili paylaşımlarda bulunan Anonymus grubundan Türkiye ve bankaları ile ilgili iddialar ortaya atıldı. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulunan hacker grubu ‘Türkiye’de soygun sadece kamu bankalarında değil. Gerekli ses ve dosyaları paylaşacağız’ paylaşımında bulundu.

Twitter üzerinden Duyuru başlığı ile yapılan paylaşımda ‘Duyuru: Türkiye’de banka soygunlarının sadece kamu bankalarını kapsamadığını gösteren belge ve ses kayıtlarını -eğer teknik sorunlar yaşamazsak- yakın zamanda paylaşacağız. Takipte kalın…’ denildi.

Son günlerde özellikle suç örgütü lideri Sedat Peker’in videoları ile şekillenen Demirören Holding ve Ziraat Bankası iddialarına Anonymus hacker grubu da dahil oldu. Demirören Holding’in Ziraat Bankasından 750 milyon TL kredi aldığı ancak halen bir ödeme yapmadığı iddiaları gündemde yer bulmaya devam ederken iddialar günden güne güçlenmeyi sürüyor.