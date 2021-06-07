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Anonymus hacker grubundan dikkat çeken paylaşım! 'Soygun sadece kamu bankalarında değil'

Anonymus hacker grubu tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Soygunların sadece kamu bankalarında olmadığını belirten hacker grubu ilerleyen günlerde ses ve kayıtlar paylaşacağını duyurdu.

07 Haziran 2021 Pazartesi 21:48
Anonymus hacker grubundan dikkat çeken paylaşım! 'Soygun sadece kamu bankalarında değil'
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Uluslararası hacker grubu olmasına rağmen Türkiye ile ilgili paylaşımlarda bulunan Anonymus grubundan Türkiye ve bankaları ile ilgili iddialar ortaya atıldı. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulunan hacker grubu ‘Türkiye’de soygun sadece kamu bankalarında değil. Gerekli ses ve dosyaları paylaşacağız’ paylaşımında bulundu.

Twitter üzerinden Duyuru başlığı ile yapılan paylaşımda ‘Duyuru: Türkiye’de banka soygunlarının sadece kamu bankalarını kapsamadığını gösteren belge ve ses kayıtlarını -eğer teknik sorunlar yaşamazsak- yakın zamanda paylaşacağız. Takipte kalın…’ denildi.

Son günlerde özellikle suç örgütü lideri Sedat Peker’in videoları ile şekillenen Demirören Holding ve Ziraat Bankası iddialarına Anonymus hacker grubu da dahil oldu. Demirören Holding’in Ziraat Bankasından 750 milyon TL kredi aldığı ancak halen bir ödeme yapmadığı iddiaları gündemde yer bulmaya devam ederken iddialar günden güne güçlenmeyi sürüyor.


Son Güncelleme: 07.06.2021 21:48
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Anahtar Kelimeler:
Anonymustan PaylaşımAnonymus Soygun Sadece Kamu Bankalarında Değil
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