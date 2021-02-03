Anonymous grubu kimdir, nedir, ne demek? Anonymous üyeleri kimlerdir?

Twitter gündeminde yer alan Anonymous’un ne olduğu merak ediliyor. “anonim” anlamına gelen bu hacker grubu ülkelerin siyasi olaylarını dijital platformlarda farklı yollardan protestolarını yapıyor.

Anonymous ne demek?

Anontmous kelimesi İngilizce kökenli olup “Anonim, İsimsiz” anlamına gelmektedir. Bahsi geçen bu grup bazı siyasi olayları, genel olarak devlet teşkilatlarının sitelerine saldırarak protestolar yapan kacktivist gruplardır.

Daha önceden esnek kurallarla belirlenmiş amaçlara doğru eğlence odaklı, isim kullanmadan çevrimiçi iş yaparlarken 2008 yılından bu yana gitgide daha işbirliği içinde ve uluslararası intenet saldırıları yapar hale gelmişlerdir. Bunun yanı sıra önceden bilgilendirilmiş protestolar ve genellikle sinema eserlerinin ve telif hakkı ile korunmakta olan eserlerin ticaretini yapan firmaların korsana karşı kampanyalarına karşı yaptıkları eylemler ile anılmaktadırlar.

Bu grup kimlerden oluşmaktadır?

Hackerlar, herkesin bilfiği gibi insanların kullandığı bilgisayar ağlarındaki sistemlerinde açıklık, zayıflık, ya da yanlışlıklar arayarak isterlerse buldukları yanlışlıkları tamir edilmesi için bilgi veren isterlerse de saldırı yapan kişilerdir. Bu işi yapanlar buldukları açıklar vasıtasıyla yazılımları istedikleri gibi yönlendirebildikleri için şirketlerin korktukları kesimlerdir.

Bu gruplar ilk önce imageboard olan 4chan’da 2008 senesinde oluştu. “4chan”, tüm kullanıcılara anonim olma şansı veren ve bu şekilde elliden fazla alt kategori ile kişilere bir isim, link veya adres bilgisi vermeden paylaşım yapmalarını sağlıyordu. Bu platform kurulduğu zamanlarda her ne kadar düşünce özgürlüğünü desteklese de hükümetin baskılarıyla bu düşünceden vazgeçmiştir.

Anonymous grubu 2012 senesine kadar adından söz ettirmiştir. Bu grubu diğer hacker gruplarından ayıran özelliği ise bu grubun genellikle devlet teşkilatlarının sitelerine saldırmasıdır. Bunun yanı sıra gerçekleştirdikleri faaliyetler gizli yürütülmekte ve hiyerarşik bir yapıları yoktur.

Bu grup yaptıkları faaliyetleri şu sloganla duyurmaktadır:

“Biz Anonymous'uz. Orduyuz. Affetmeyiz. Unutmayız. Bizi bekleyin”

Başlarda sinema ve telif hakkı olan ve korunan eserlerin ticaretini yapan firmaların korsan yayınlarına karşı kampanyalara karşı diğer eylemler ile tanınmaktadır. Bu işler kimlikleri belli olmayan kişiler tarafından yapılmaktadır.

Bu grubun 4chan, Wiki, Encyclopaedia, Dramatica gibi sağlam sitelerle bağlantıları vardır. 2008 senesinde DDOS saldırılarının ardından grup üyeleri artmaya başlamıştır.

Başlarda eğlence için yapılan saldırılarda Scientology Kilisesi de hedef alınmıştı. Ünlü bir kilise olan bu kilisenin çağrı hatlarını kilitlemişlerdi daha sonra siyah faks çekerek kilisenin tonerini bitirmişlerdi. Bir süre sonra da sitenin erişimi kesilmişti. Bu kilisenin önemli isimlerinden olan Tom Cruise’de bu gruptan nasibini almıştı.