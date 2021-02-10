Annesinin sevgilisi 3 yerinden bıçaklayan genç gözaltına alındı

Ankara Altındağ ilçesi Baraj Mahallesinde gerçekleşen olayda gece yarısı annesi ile birlikte yaşayan 19 yaşındaki Emre T. bilgisayar oyunu oynarken annesinin odasından gelen sesler üzerine odaya geçmesi sonucu annesi ve sevgilisi Enis. Y gören genç sinir krizi geçirdi. Kavgaya dönüşen tartışma sonucunda Emre T. mutfaktan aldığı bıçak ile Enis Y. üç yerinden bıçakladığı ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polisler elinden ve diğer bölgelerinden yaralanan Enis Y. Hastaneye kaldırdı. Durumu iyi olduğu görülen hastanede tedavi olurken Emre T. gözaltına alındı. Anne B.T ifade vermesi üzerine soruşturma hala devam ediyor.