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Annesinin sevgilisi 3 yerinden bıçaklayan genç gözaltına alındı

Ankara’da gece yarısında gerçekleşen olayda evinde bilgisayar oyunu oynayan Emre T. (19) annesinin yatak odasında sevgisi Enis Y. Görmesi sonucu 3 yerinden bıçakladı. Olay sonrasında Emre T. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

10 Şubat 2021 Çarşamba 15:47
Annesinin sevgilisi 3 yerinden bıçaklayan genç gözaltına alındı
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Ankara Altındağ ilçesi Baraj Mahallesinde gerçekleşen olayda gece yarısı annesi ile birlikte yaşayan 19 yaşındaki Emre T. bilgisayar oyunu oynarken annesinin odasından gelen sesler üzerine odaya geçmesi sonucu annesi ve sevgilisi Enis. Y gören genç sinir krizi geçirdi. Kavgaya dönüşen tartışma sonucunda Emre T. mutfaktan aldığı bıçak ile Enis Y.  üç yerinden bıçakladığı ortaya çıktı.  İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polisler elinden ve diğer bölgelerinden yaralanan Enis Y. Hastaneye kaldırdı. Durumu iyi olduğu görülen hastanede tedavi olurken Emre T. gözaltına alındı. Anne B.T ifade vermesi üzerine soruşturma hala devam ediyor.



 



Son Güncelleme: 10.02.2021 15:47
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraAltındağSevgiliAnne
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