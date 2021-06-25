İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Annesini katleden genç kadın, cesedini çuvalla balkonda sakladı!

İzmir Buca'da Kazakistan uyruklu E.A. (29) isimli bir kadın annesi Gülistan Aidorova'yı (55) öldürdükten sonra bir çuvalın içine koyarak balkonda sakladı. Kadının cansız bedenini eve misafir olarak gelen damadı buldu.

25 Haziran 2021 Cuma 09:43
Annesini katleden genç kadın, cesedini çuvalla balkonda sakladı!
Takip Et:

İzmir'in Buca ilçesinde akıllara durgunluk veren bir cinayet işlendi. Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldız Mahallesinde meydana gelen olayda iddialara göre imam nikahlı kocası A.D. ile evlenmek isteyen Kazakistan uyruklu E.A. isimli bir kadın evlenmesine karşı gelen annesi Gülistan Aidorova ile tartışmaya başladı.

Kazakistan'da yaşayan ve yaklaşık 1 hafta önce kızının yanına gelen Gülistan Aidorova, kızı E.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Annesini katleden kadın annesini kaldığı odaya kilitledi ve cesedini bir çuvalın içine koyarak odanın balkonuna sakladı.

Bugün E.A'nın evleneceği kişi A.D. iş arkadaşlarıyla birlikte eve geldi. Misafirlerle otururken evden kötü kokular geldiğini anlayan A.D. kayınvalidesinin olduğu odaya yöneldi ve kapıyı açmak istedi. Kapının açılmadığını gören A.D. yan odanın penceresinden baktığında balkonda kan olduğu fark etti. Odanın kapısını kırarak içeri giren A.D. balkondaki çuvalı açınca kayınvalidesi Gülistan Aidorava'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay hemen güvenlik güçlerine bildirildi ve kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerle birlikte gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Aidorova'nın hayatını kaybettiğini tespit ederken damat A.D ile cinayet şüphelisi E.A. polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gülistan Aidorova'nın cesedi ise otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 25.06.2021 09:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirBucaBalkonçuvalKazakistanCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
Yasaklar ne zaman bitecek? Normal hayata ne zaman döneceğiz? Tüm yasakların kalkacağı tarih açıklandı!
Yasaklar ne zaman bitecek? Normal hayata ne zaman döneceğiz? Tüm yasakların kalkacağı tarih açıklandı!
Save a Dog bağışı gündemde. Nasıl bağış yapılır?
Save a Dog bağışı gündemde. Nasıl bağış yapılır?
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!
Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!

Popüler Haberler

Çoban desteği kimler alabilir? 2021 çoban istihdam desteği ne kadardır?
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2021
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 25 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı
Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 25 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı
Show TV'de 25 Haziran 2021 Cuma tarihinde ne var? Show TV 25 Haziran 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
ATV 25 Haziran 2021 Cuma yayın akışı ve TV rehberi
25 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışında ne var?
25 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları
25 Haziran 2021 Cuma TV 8 yayın akışında neler var?
Masum 439. bölüm Kanal 7 canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle
Muhammed Al Saloussi kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Muhammed Al Saloussi nerelidir?
Teşkilat dizisi Hakkı Dayı kimdir? Tuncer Salman rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Acemi Anneler dizisi Aleyna’sı kim canlandırıyor? Aslı Babayiğit'in biyografisi
Oyuncu Nuray Şerefoğlu kimdir? Nuray Şerefoğlu nereli, kaç yaşında? Nuray Şerefoğlu hangi projelerde yer aldı?
Sicilim bozuk kredi çekemiyorum diyorsanız müjde! Kamu bankalarından sicili bozuklara kredi imkanı
Hidrokarbon nasıl işlenir, nerelerde kullanılır?
Çoçuk parası ayın kaçında yatar? 2021 E-devlet çoçuk parası başvurusu nasıl yapılır?
Yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulaması nasıl yapılır?
green card başvurusu ne zaman yapılır? 2021 Green card başvurusu nasıl yapılır?
SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları 355 TL intibak ödemesi onaylandı mı? Emekliye intibak ne zaman ödenecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.