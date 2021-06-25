Annesini katleden genç kadın, cesedini çuvalla balkonda sakladı!

İzmir'in Buca ilçesinde akıllara durgunluk veren bir cinayet işlendi. Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldız Mahallesinde meydana gelen olayda iddialara göre imam nikahlı kocası A.D. ile evlenmek isteyen Kazakistan uyruklu E.A. isimli bir kadın evlenmesine karşı gelen annesi Gülistan Aidorova ile tartışmaya başladı.

Kazakistan'da yaşayan ve yaklaşık 1 hafta önce kızının yanına gelen Gülistan Aidorova, kızı E.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Annesini katleden kadın annesini kaldığı odaya kilitledi ve cesedini bir çuvalın içine koyarak odanın balkonuna sakladı.

Bugün E.A'nın evleneceği kişi A.D. iş arkadaşlarıyla birlikte eve geldi. Misafirlerle otururken evden kötü kokular geldiğini anlayan A.D. kayınvalidesinin olduğu odaya yöneldi ve kapıyı açmak istedi. Kapının açılmadığını gören A.D. yan odanın penceresinden baktığında balkonda kan olduğu fark etti. Odanın kapısını kırarak içeri giren A.D. balkondaki çuvalı açınca kayınvalidesi Gülistan Aidorava'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay hemen güvenlik güçlerine bildirildi ve kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerle birlikte gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Aidorova'nın hayatını kaybettiğini tespit ederken damat A.D ile cinayet şüphelisi E.A. polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gülistan Aidorova'nın cesedi ise otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.