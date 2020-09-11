Annesine aşı yaptırmak için gittiği sağlık ocağında aşı yok denilmesi üzerine 3 hemşireyi darp etti

Balıkesir Ayvalık ilçesindeki bir aile sağlık merkezine, annesine aşı yaptırmak için giden ama yaptırmak istediği zatürre aşısının olmaması üzerine sinirlene adam sağlık ocağında bulunan 3 hemşireyi darp etti. E.B.K., hemşire Hande Ç.'ye yumruk atarak genç kadının başını masaya vurdu. Hemşire Ayşe B.'yi de saçından tutup yerde sürüklemeye başlayan zanlı, hemşirelere yardım için koşan Ayşe S.'nin ise koluna vurdu yardım için gelen bir hastayı da bıçaklayarak yaralayan E.B.K. (41) adlı şahsın kaçarken, "Bıçak alıp gelsem, hepsini öldürsem, bana hiçbir şey yapmazlar" dediği iddia edildi. Kaçan zanlı jandarma tarafından yakalanıp ifadesi alındıktan sonra anöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Darp edilen sağlık çalışanları rapor alarak işe gelemediler.

Jandarma ekipleri olası bir olay olması durumuna karşı sağlık ocağı önünde nöbet tutuyorlar.

Olaya şahit olanlar zanlının evden şimdi bıçak alıp gelsem burada herkesi öldürsem bana bir şey olmaz dediği öne sürüldü. Bu olayın bilinçli yapıldığı ifade eden görgü tanıkları cesareti olanlar bu tarz olaylara karışıyor ifadelerini kullandı.