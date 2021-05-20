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Annenin kızı için mücadelesi! Kızını fuhuş bataklığından müşteri gibi çıkardı

İstanbul’da 15 yaşındaki kızını kurtaran anne kahraman seçildi. Kızını fuhuş bataklığına sürükleyen şahısa ulaşması üzerine anne kızına müşteri gibi ulaştı ve fuhuş bataklığından kurtardı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 12:40
Annenin kızı için mücadelesi! Kızını fuhuş bataklığından müşteri gibi çıkardı
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İstanbul’da N.B adlı kadın eşi ile geçen yıl boşandı. Çiftin 15 yaşındaki kızı ise babasının evinde yaşamaya devam etti.  15 yaşındaki S.Y babası ile kalmasının ardından 2-3 kez evden ayrıldı. Annesi ise kızını kısa süreli kaçışlarında kendi imkanları ile bulmaya devam etti. Yine evden uzaklaşan küçük kız 10 gün eve gelmemesi ardından anne N.B şüphelendi. Kızının peşine düşen acılı anne B.S isimli arkadaşı ile 9 gündür beraber olduğunu öğrendi. Kızının arkadaşlarına ulaşan anne bir arkadaşının ‘Büşra kızını pazarlıyor’ demesi ile fuhuş bataklığına düşen kızını kurtarmak için plan yaptı.

 Anne B.S ulaştı ve müşteri kılığına girdi. İddialara göre kızı ile görüşme sağlayan anne kızı ile Beyoğlu Sütlüce’de bir kafede buluştu. Kızını görmesi üzerine fenalık geçiren anne polis ekiplerini aradı ve yardım istedi.

Kızına zorla fuhuşa sürükleyen B.S’den şikayetçi olurken polis ekipleri soruşturma başlattı. B.S’nin arkadaşı ise tanık olarak yaşanan olayları anlattı.

B.S.'nin 15 yaşındaki S.Y.'yi eskortluk (para karşılığı fuhuş) yapmaya zorladığını söyledi. İddiaların odağındaki B.S., ifadesinde küçük kızı fuhşa zorlamadığını öne sürerken Anne N.B dedektif gibi iz sürdüğünü ve kızını kurtardığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Son Güncelleme: 20.05.2021 12:40
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Anahtar Kelimeler:
AnneKızFuhuşMüşteriIstanbul
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