Anne ve 3 çocuğu sağ çıkarılmıştı! Acı haber geldi! Çocuklardan birisi hayatını kaybetti

Tarihinin en büyük depremini yaşayan İzmir Seferhisar ilçesinde dün meydana gelen 6,9 büyüklüğünde deki deprem sonrasında seferihisar ve bayraklı ilçelerinden çöken apartmanlarda arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ederken bugün bir mucize daha yaşandı.

İzmir Bayraklı'da deprem etkisiyle yıkılan 21 daireli ve 8 katlı bir apartmanda bir anne ve 3 çocuğu tam 23 saat sonra sağ olarak kurtarılmıştı. Ekipler yıkılan apartmanda ki enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarına devam ederken 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Sabah saatlerinde ise sevindiren haberler geldi ve 10 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Depremin üzeriden tam 16 saat geçmesine rağmen 4.kat seviyesinde ses duyuldu ve ege üniversitende akademisyen olan Doç. Dr. Seher Dereli Perinçek ile irtibat kuruldu.

Enkaz altında kalan Perinçek ile birlikte yanında 4 çocuğuda vardı. Ekipler hemen çalışmalara hız verdi ve 10 yaşındaki ikizler Ezel ve Elzem, 7 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif için çalışmalar başladı.

3 ÇOCUKTAN BİRİS HAYATINI KAYBETTİ, BİR ÇOCUK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin titiz çalışması sonucu anne ve 3 çocuk kurtarıldı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gazetecilerin sorularını yanıtlarken çocuklardan birisinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Enkaz altında kalan çocuklardan birisi için ise kurtarma çalışmaşları devam ediyor.