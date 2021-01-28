Anna Falchi, eğer Lazio şampiyon olursa tamamen soyunacağım dedi!

İtalyan asıllı ünlü model Anna Falchi, ülkesinde gerçekleştirdiği bir röportajda; Lazio şampiyon olursa tamamen soyunarak poz vereceğini söyledi. 48 yaşındaki güzel modelin, Lazio takımının galibiyetlerinin ardından verdiği pozlar ile sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

İtalya’nın en önde gelen takımlarından biri olan Lazio’ya beslediği sevgi ile tanınmakta olan ve İtalyalı ekibin aldığı zaferlerin ardından, cesur pozlarla fotoğraf çekinmesi ile dikkatleri üzerine çeken İtalyan asıllı model Anna Falchi yine çokça konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Ülkesindeki bir televizyon programında konuk edilen güzel model, eğer Lazio şampiyonluğa ulaşırsa tamamen soyunacağını dile getirdi.

48 yaşında olan güzel model konu hakkında, “Bunu Lazio’nun galip geldiği her maçtan sonra zatan yapıyorum. Bunu yapmakta olan tek kişi benmişim. Taraflar bu konu ile ilgili bana soru sorduğunda, bunun artık batıl bir gerçek haline büründüğünü söyledim. Şuan daha fazlasını yapmasam da şampiyonluk olursa yaparım” şeklinde konuştu.

“İlk dikkatimi çeken renkleri ile logosuydu”

İtalyan modele neden Lazio’yu tuttuğu sorulduğunda ise ünlü modelin cevabı, “Neden Lazio taraftarıyım? Erkek kardeşim Roman sayesinde oldu. Öncelikle Lazio’nun renklerini beğendiğim için tercih ettim. Sonrasında logosunda bulunan kartal dikkatimi çekti ve en sonunda bu takımın tutkunu oldum” ifadelerini kullandı.