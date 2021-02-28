Ankara'ya göktaşı mı düştü? 27 Şubat 2021 Ankara'ya Gök taşı düştüğü iddiası

Sosyal medya üzerinden paylaşılmaya devam edilen görüntüler birçok kişiyi tedirgin etmiş bulunmakta. Türkiye’ye gerçektende bir göktaşı mı düştü? nereye düştü? İşte bütün detaylar…

Türkiye’de Göktaşı mı görüldü?

Ekşi Sözlük platformu üzerinden açılan “27 Şubat 2021 Ankara’ya Gök Taşı Düştüğü İddiası” adlı başlık altında aslında sadece Ankara’dan değil Erzurum ve Trabzon gibi illerimizden de bu göktaşının görüldüğü anlaşıldı. Platformda aktif olarak bilgi aktaran kişilerin söylediklerine göre göktaşının görüldüğü illerin listesi şöyledir:

Ankara

Çankırı

Konya

Kırıkkale

Yozgat

Samsun

Ordu

Erzurum

Eskişehir

Kayseri

Trabzon

Gaziantep

Antalya

Ekşi Sözlük’ün yanı sıra Twitter’da da birçok paylaşım yapıldı. Paylaşılan görüntülerde göktaşı’nın düşüşü olduğu düşünülen olay bizlere inceleme imkanını sağlıyor. İşte paylaşılan bir görüntü:

İstanbul'da UFO mu görüldü?

Geçtiğimiz haftalarda yine Ekşi Sözlük platformu üzerinden açılan bir başlıkta İstanbul’da UFO mu görüldü? Sorusunu gündeme getirmişti. Konuyu tartışmaya açan kullanıcı daha sonrasında herhangi bir manipülasyon yapmaya çalışmadığını, kar yağışını çekeyim derken kadrajına bilinmeyen iki cismin girdiğini söyledi.

Yayınlanmış olan UFO iddialarının olduğu görüntü hızla yayılmış ve herkesin dikkatini çekmişti. Kimileri evet bu bir UFO derken kimileri de bu iddiaları reddetmiş ve lambanın bir yansıması olduğunu söylemişti. Gerçekliği her ne kadar tartışılsa da uzaylıların var olup olmadığı sorusu da gündeme gelmişti.

27 Şubat tarihinde yayınlanan ve göktaşı olduğu düşünülen cisim gerçekten de bir göktaşı mı sorusu hala doğrulanmamıştır ancak videoyu izleyenler bu olayın bir göktaşı düşmesi olduğuna inanıyor.