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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde ev yangını! 1 kişi yaralandı!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesiniin Atatürk Mahallesi Sağlık Kent sitesindeki bir dairede çıkan yangın apartman sakinlerinin ihbarı üzerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevk edildi.

26 Ocak 2021 Salı 21:19
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde ev yangını! 1 kişi yaralandı!
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Ankara’nın Kahramankazan İlçesinde Ev Yangını! Dumanlardan Etkilenen 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı!

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bir evde çıkan yangında dumanlar arasında kalan 1 kişi hastaneye tedavi edilmek üzere götürüldü.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinin Atatürk Mahallesi Sağlık Kent Sitesi’ndeki bir dairede nedeni belirlenmeyen yangın çıktı.

Daireden çıkan dumanları fark eden apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İtfaiye, Polis ve Doğalgaz ve Sağlık ekipleri intikal etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın esnasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Ebrar Demircioğlu, itfaiye ekiplerince balkondan kurtarıldı.

Demircioğlu, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yangın için olay yerine gelen İtfaiye ekipleri apartmanın etrafında bulunan park edilmiş araçlardan dolayı yanan evin içerisine giremedi. İtfaiye araçlarından biri binanın etrafından dolaşarak müdahale etmek için gitse de tarlada çamura saplandı. İtfaiye aracı iş makinesi ile saplandığı yerden kurtarıldı.



Son Güncelleme: 26.01.2021 21:19
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