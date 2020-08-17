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Ankara'da yeni korona-virüs tedbirleri

Artan korona-virüs vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle Ankara'da yeni virüs önlemleri alındı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 21:59
Ankara'da yeni korona-virüs tedbirleri
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Ankara’da korona-virüs salgınını artmasıyla birlikte yeni önlem kararları alındı. Ankara Valisi Vasip Şahin'in koordine ettiği korona virüs toplantısında ilk karar 65 yaşını geçen vatandaşlar için alındı.


Alınan kararlar sonrası 65 yaşını dolduran vatandaşların düğün ,cenaze,pazar yeri gibi toplu alanlarda bulunmaları yasaklandı.

Salgın kontrol ve denetim ekiplerinin oluşturulması,toplu taşılarda şoför ile yolcular arasına panel yerleştirilmesi,Sokak düğünlerinin sürelerinin en fazla 2 saat olarak belirlenmesi,evde izolasyonda olması gerekenlerin bu durumu ihlal, ettiklerini belirlenmesi halinde ceza uygulanması, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak dışarı çıkabileceklerine karar verilmiştir.



Son Güncelleme: 17.08.2020 21:59
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Anahtar Kelimeler:
AankaraKorona Virüs önlemler
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