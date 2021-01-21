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Ankara'da yaşanan silahlı kavga sonrasında 4 kişi gözaltına alındı!

Geçtiğimiz gün Ankara'da yaşana silahlı kavga sonucunda silahların ateşlendiği belirtilmişti. Yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine giden polis ekipleri 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

21 Ocak 2021 Perşembe 17:34
Ankara'da yaşanan silahlı kavga sonrasında 4 kişi gözaltına alındı!
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Ankara’da iki grup arasında kavga çıktığı açıklanırken konu ile ilgili yürütülen soruşturmada 4 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Ankara’nın Karapürçek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda Şehit Şükrü Can Kayadibi Polis Merkezi ekipleri geçtiğimiz akşam Başak Mahallesinde silah sesleri ihbarı alındığı ve olay yerine ekiplerin gönderildiğini açıklamıştı. Olay yerine giden polis ekipleri 2 grubun tartışma sonrasında ki kavgalarında silahların ateşlendiğini ve olay yerinde bulunan Abdülkadir Ö., Pınar Y., Murat Ç. ve Gülsüm Ö.’nün gözaltına alınarak merkezde sorgulandığı belirtildi. Sorgulama sonucunda Abdülkadir Ö.’nün karşı tarafı korkutmak ve uzaklaştırmak için belinde ki ruhsatsız tabancayı ateşlediği öğrenilirken A.Ö’nün aracında yapılan incelemelerde ruhsatsız silah ve mermilere el koyulduğu açıklandı.

Polis merkezinde yapılan sorgulamalar sonrasında Abdulkadir Ö., Pınar Y., Murat Ç. ve Gülsüm A. Serbest bırakıldı.

 



Son Güncelleme: 21.01.2021 17:34
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraKavgaSilahGözaltı4 Kişi
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