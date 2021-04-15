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Ankara'da tüm kamu çalışanlarının mesaiye giriş çıkış saatleri değişti!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya alınan kısmi kapanmada kamuda çalışanların mesaiye giriş ve çıkış saatleri de değiştirildi. İlk olarak İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada kamu çalışanlarının yeni mesai saatleri bildirilirken, Ankara Valiliği de yazılı açıklama yaparak kamu çalışanlarına yeni mesai saatlerini duyurdu.

15 Nisan 2021 Perşembe 15:19
Ankara'da tüm kamu çalışanlarının mesaiye giriş çıkış saatleri değişti!
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Koronavirüs salgının yayılımını aza indirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile uygulamaya alınan kısmi kapanmada tüm kamu çalışanları ile ilgili uzaktan çalışma ve esnek çalışma sisteminde değişikliğe gidildi.

İstanbul Valiliği'nin kamu çalışma saatlerinde yapılan değişikliği duyurmasının hemen ardından bir açıklama yapan Ankara Valiliği, kamuda esnek çalışma sistemine ilişkin  daha önceden belirlenmiş olan usul ve esasların dikkate alınarak Kaymakamlık ve Valiliğe bağlı tüm kurum amirlerinin, kendi kurumlarında ihtiyaç ve şartlarla ilgili gerekli bir şekilde özel düzenlemeleri yapabileceğini belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada kendi sorumlu olduğu birimlerde çalışan personelin durumlarının değerlendirilmesi sonrası dönüşümlü ve uzaktan çalışmayla birlikte esnek çalışma sisteminin de uygulanacağı belirtilirken kamu kurum ve kuruluşlarında yeni çalışma saatlerinin, sabah 10.00 ile öğlen 13.00, öğlen 13.30 ile akşam 16.00 olarak belirlendiği bildirildi.



Son Güncelleme: 15.04.2021 15:19
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AnkaraKamu Mesai SaatleriYeni Mesai SaatleriAnkara Valiliği
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