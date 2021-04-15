Ankara'da tüm kamu çalışanlarının mesaiye giriş çıkış saatleri değişti!

Koronavirüs salgının yayılımını aza indirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile uygulamaya alınan kısmi kapanmada tüm kamu çalışanları ile ilgili uzaktan çalışma ve esnek çalışma sisteminde değişikliğe gidildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada kendi sorumlu olduğu birimlerde çalışan personelin durumlarının değerlendirilmesi sonrası dönüşümlü ve uzaktan çalışmayla birlikte esnek çalışma sisteminin de uygulanacağı belirtilirken kamu kurum ve kuruluşlarında yeni çalışma saatlerinin, sabah 10.00 ile öğlen 13.00, öğlen 13.30 ile akşam 16.00 olarak belirlendiği bildirildi.
Son Güncelleme: 15.04.2021 15:19