Ankara'da tüm kamu çalışanlarının mesaiye giriş çıkış saatleri değişti!

Koronavirüs salgının yayılımını aza indirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile uygulamaya alınan kısmi kapanmada tüm kamu çalışanları ile ilgili uzaktan çalışma ve esnek çalışma sisteminde değişikliğe gidildi.

İstanbul Valiliği'nin kamu çalışma saatlerinde yapılan değişikliği duyurmasının hemen ardından bir açıklama yapanValiliği, kamuda esnek çalışma sistemine ilişkin daha önceden belirlenmiş olan usul ve esasların dikkate alınarak Kaymakamlık ve Valiliğe bağlı tüm kurum amirlerinin, kendi kurumlarında ihtiyaç ve şartlarla ilgili gerekli bir şekilde özel düzenlemeleri yapabileceğini belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada kendi sorumlu olduğu birimlerde çalışan personelin durumlarının değerlendirilmesi sonrası dönüşümlü ve uzaktan çalışmayla birlikte esnek çalışma sisteminin de uygulanacağı belirtilirken kamu kurum ve kuruluşlarında yeni çalışma saatlerinin, sabah 10.00 ile öğlen 13.00, öğlen 13.30 ile akşam 16.00 olarak belirlendiği bildirildi.