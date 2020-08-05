Ankara'da trafik kazası! Aselsan personeli taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Üzücü kaza sabah saatlerinde Ankara'da meydana geldi.

Ankara Çevre yolunda Hatay istikametine giden bir yolcu otobüsü, Aselsan personelini taşıyan ve içerisinde 17 kişinin bulunduğu sürücüsünün Ramazan K olduğu minibüse çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yolda savrulan ve sonrada devrilen minibüste bulunan 39 yaşındaki Birol Üneşi feci şekilde can verirken, aselsan personelini taşıyan minibüste bulunan diğer kişilerden 8 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Üneşi'nin cansız bedeni yapılan incelemeden sonra adli tıp kurumuna kaldırılırken yaralı personel yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan yolcu otobüsünde bulunan yolculardan ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis otobüs sürücüsünü gözlatına alarak kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.