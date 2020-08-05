İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general ve amirallerin listesi resmi gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general...
Flash karar! 81 İl Valiliğine korona-virüs genelgesi gönderildi.Yeni kararlar yolda
Son Dakika
Flash karar! 81 İl Valiliğine...
Ticaret Bakanlığı'ndan ünlü isimlere reklam cezası
Son Dakika
Ticaret Bakanlığı'ndan ünlü isimlere reklam...
Yonca Evcimik'e haciz şoku! Evine haciz geldi
Son Dakika
Yonca Evcimik'e haciz şoku! Evine...

Ankara'da trafik kazası! Aselsan personeli taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Sabah saatlerinde Ankara'da meydana gelen trafik kazasında Aselsan personeli taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada minibüste bulunan yolculardan biri hayatını kaybetti sekiz kişi ise yaralandı.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:28
Ankara'da trafik kazası! Aselsan personeli taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Takip Et:

Üzücü kaza sabah saatlerinde Ankara'da meydana geldi.

Ankara Çevre yolunda Hatay istikametine giden bir yolcu otobüsü, Aselsan personelini taşıyan ve içerisinde 17 kişinin bulunduğu sürücüsünün Ramazan K olduğu minibüse çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yolda savrulan ve sonrada devrilen minibüste bulunan 39 yaşındaki Birol Üneşi feci şekilde can verirken, aselsan personelini taşıyan minibüste bulunan diğer kişilerden 8 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.


Kaza yerinde hayatını kaybeden Üneşi'nin cansız bedeni yapılan incelemeden sonra adli tıp kurumuna kaldırılırken yaralı personel yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan yolcu otobüsünde bulunan yolculardan ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis otobüs sürücüsünü gözlatına alarak kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 05.08.2020 09:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aselsan Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da kan donduran cinayet! 8 yaşındaki kardeşini bıçakla katletti
Antalya'da kan donduran cinayet! 8 yaşındaki kardeşini bıçakla katletti
Yapılan düğünden dolayı 1800 kişi karantina altına alındı!
Yapılan düğünden dolayı 1800 kişi karantina altına alındı!
Korona virüs vaka sayısında ki artış binin üzerinde devam ediyor!
Korona virüs vaka sayısında ki artış binin üzerinde devam ediyor!
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general ve amirallerin listesi resmi gazete'de yayımlandı
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general ve amirallerin listesi resmi gazete'de yayımlandı
Flash karar! 81 İl Valiliğine korona-virüs genelgesi gönderildi.Yeni kararlar yolda
Flash karar! 81 İl Valiliğine korona-virüs genelgesi gönderildi.Yeni kararlar yolda
Emniyet korona provakatörlerine göz açtırmıyor! 510 şüpheli yakalandı
Emniyet korona provakatörlerine göz açtırmıyor! 510 şüpheli yakalandı

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 26 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
Çalışma Bakanlığı 1000 TL para yardımı ödemeleri PTT ile yapılacak!
Özel Hastanelerden Alınan Heyet Raporları Geçerli Oluyor mu? Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar?
Vakıfbank’ınbayram ihtiyaç kredisi yüzde 0 faiz oranları kampanyası devam ediyor
Star Tv 2020 - 2021 Sezonunda yeni başlayacak dizi ve programlar
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları! Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
A101 06.08.2020 indirimli ürünleri neler? A101 06 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu
TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması yayın tarihi belli oldu
İzmir İstinye Park AVM ne zaman açılacak?
Günlük Burç Yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
DASK nedir, nasıl yapılır? DASK en fazla ne kadar tazminat öder?
2020 KYK bursları ödenecek mi? Okullar kapalıyken KYK bursları ödenir mi?
Çukur dizisi nerede çekiliyor? Çukur mahallesine nasıl gidilir? Haritalı adres ve yol tarifi
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?
TV8 Kırmızı Oda dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak?
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli 60 ay vadeli borç transfer kredi kampanyası
2020 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Yeniden başlayacak mı? Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Sicili bozuk olanlara anında kredi veren bankalar ve şartları
Akbank Direkt 10 Bin TL Anında Kredi Hesaplama ve Başvuru

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.