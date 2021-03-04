Ankara'da trafik kazası aileyi ayırdı

Ankara ilininilçesine bağlı Davutdoğan Mahallesi civarında akıllara durgunluk veren biryaşandı. Nallıhan’da diş ekimi olan Bülent Çelik tarafından kullanılan araba, kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Adeta bir hurda yığınına dönen arabada diş hekimi Bülent Çelik yaşamını yitirdi. Arabada bulunan eşi ise çok ağır bir şekilde yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Bülent Çelik‘in yaralı durumdaki eşi ilk müdahale sonrasında Beypazarı’nda bulunan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavisine başlanılan kadının ağır yaralı olduğu ortaya çıktı. Hayati riski bulunan kadın hızlı bir şekilde tedaviye alındı. Arabayı kullanan diş hekimi Bülent Çelik ise olay yerinde yapılan incelemelerinden ardından morga götürüldü. Böylece mutlu bir aile bir kaza sonucu. Birbirinden ayrıldı. Diş hekimine Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileriz.