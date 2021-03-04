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Ankara'da trafik kazası aileyi ayırdı

Ankara’da akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Ankara’nın Nallıhan ilçesinde takla atan araçtaki Bülent Çelik ölürken eşi yaralandı.

04 Mart 2021 Perşembe 12:09
Ankara'da trafik kazası aileyi ayırdı
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Ankara ilinin Nallıhan ilçesine bağlı Davutdoğan Mahallesi civarında akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Nallıhan’da diş ekimi olan Bülent Çelik tarafından kullanılan araba, kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Adeta bir hurda yığınına dönen arabada diş hekimi Bülent Çelik yaşamını yitirdi. Arabada bulunan eşi ise çok ağır bir şekilde yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Bülent Çelik‘in yaralı durumdaki eşi ilk müdahale sonrasında Beypazarı’nda bulunan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavisine başlanılan kadının ağır yaralı olduğu ortaya çıktı. Hayati riski bulunan kadın hızlı bir şekilde tedaviye alındı. Arabayı kullanan diş hekimi Bülent Çelik ise olay yerinde yapılan incelemelerinden ardından morga götürüldü. Böylece mutlu bir aile bir kaza sonucu. Birbirinden ayrıldı. Diş hekimine Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileriz.



Son Güncelleme: 04.03.2021 12:09
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Anahtar Kelimeler:
NallıhanKaza
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