Ankara'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara’da yaşanan trafik kazasında otomobil ile ekmek yüklü minibüs birbirine girdi. Kaza sonucunda 2 kişi vefat ederken 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay Ankara’nın Pursaklar ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında Ulus’tan Pursaklar’a giden yolda seyir halinde ilerleyen E.B. hakimiyetinde ki 35 FA 989 plakalı otomobil ile C.A. hakimiyetinde 06 DF 6297 plakalı ekmek yüklü minibüse arkadan çarptı.

Kaza sonucunda minibüste ve otomobilde bulunan sürücüler yaralanırken çevrede bulunan vatandaşlar hemen sağlık görevlileri ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ettikten sonra yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü E.B. ve yolcusu A.P. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği açıklandı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.