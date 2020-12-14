Ankara'da toprak kayması: 1 ölü, 1 kayıp

Başkent Ankara’da inşaat alanında yaşanan toprak kaymasında 1 işçinin hayatını kaybettiği açıklamaları yapılırken bir işçi için de halen arama – kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesinde Devlet Su İşleri tarafından yapılan inşaat çalışmalarında toprak kayması yaşandı. Yeni hizmet binası inşaatında yaşanan olayda toprak altında kaldığı belirtilen Ahmet Tokgöz(54) ve Mehmet Vurgun(48) için arama – kurtarma çalışmaları başlatıldı. Enkaz altında ilk çıkarılan Ahmet Tokgöz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Mehmet Vurgun için arama – kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.