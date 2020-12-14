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Ankara'da toprak kayması: 1 ölü, 1 kayıp

Ankara'da inşaat alanında yaşanan toprak kaymasında 2 işçinin enkaz altında kaldığı açıklandı. Enkaz altından çıkarılan bir işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken diğer işçi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 22:52
Ankara'da toprak kayması: 1 ölü, 1 kayıp
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Başkent Ankara’da inşaat alanında yaşanan toprak kaymasında 1 işçinin hayatını kaybettiği açıklamaları yapılırken bir işçi için de halen arama – kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesinde Devlet Su İşleri tarafından yapılan inşaat çalışmalarında toprak kayması yaşandı. Yeni hizmet binası inşaatında yaşanan olayda toprak altında kaldığı belirtilen Ahmet Tokgöz(54) ve Mehmet Vurgun(48) için arama – kurtarma çalışmaları başlatıldı. Enkaz altında ilk çıkarılan Ahmet Tokgöz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Mehmet Vurgun için arama – kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 22:52
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