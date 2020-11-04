Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde Gamze Açar, iş görüşmesi yapmak için buluştuğu kişilerle termal otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Lise öğrencisi Açar’ın ölümüne ilişkin ifade veren bir tanık, olaydan kısa süre önce 4 defa çığlık sesi duyduğunu söyledi.

Odadaki sabit televizyon kırılmış

Genç kızla ilişkiye girdiğini ifade eden kişinin de olduğu 3 zanlı ‘cinsel saldırı’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.D. verdiği ifadede Açar’ın intihar ettiğini iddia ederken, ifade veren tanık olaydan önce 4 kez çığlık sesi duyduğunu ifade etti.

Evde yapılan incelemelerde yerde kırık içki şişeleri ve kırık tabaklara rastlandı. Dağınık odada duvara sabitli televizyonun da kırık olduğu belirlenirken, Açar’ın el çantasının yanında kıyafetlerinin de olduğu başka bir çanta olduğu belirlendi. Atladığı sırada kıyafetlerinin üzerinde olduğu ve ayakkabılarının ise cesede 2 metre uzaklıkta olduğu tespit edildi.

‘’Olay gününe ait kayıtlar alınmadı’’

Adli Tıp Kurumu’na gönderilen delillerin üzerine kızın cep telefonu da incelemeye alındı. Polis ekipleri otel ekiplerinden güvenlik kameralarını istedi ancak ulaşamadı. Görevliler, güvenlik kameralarının bozuk olduğunu ve olay gününe ait kayıt alınmadığını söylediği öğrenildi.