İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

Ankara'da şoke eden görüntüler! Her yeri toz bulutu kapladı

Ankara Polatlı'da meydana gelen toz bulutu her yeri karanlığa bürüdü.Görenleri korkutan olayda elektrikler ve telefonlar kesildi.

12 Eylül 2020 Cumartesi 17:33
Ankara'da şoke eden görüntüler! Her yeri toz bulutu kapladı
Takip Et:

Ankara'nın Polatlı ilçesinde toz bulutu meydana geldi.Çıkan fırtına sebebiyle hava karardı ve etrafı saran toz bulutu ndeniyle göz gözünü göremedi.Zifiri karanlığa bürünen ilçede elektirkler kesilirken bazı yerlerdeki telefon hatları kesintiye uğradı.

Heryeri arabaları evleri saran toz bulutu insanları korkuttu.Polatlı'da başlayan toz bulutu Ankara MErkezine kadar ulaşarak burada da tüm ev balkon arabaları toz içerisinde bıraktı.


Devasa toz bulutları merkez ve Polatl dışında birçok farklı ilçeyide etkisi altına aldı.Fırtına sebebiyle  ev ve işyerlerin çatıları uçrken bazı ağaçlar köklerinden söküldü.Havada uçuşan cisimler bazı vatandaşların yaralanmasına sebep olurken Can kaybı yaşanmadı.Elektiriklerin kesilmesiyle bazı vatandaşlar asansörlerde mahsur kalıp kurtarılmayı bekledi.

Fırtına sebebiyle bazı işverenler dükkanları kapatarak önlem almaya çalıştı.Kum fırtınası hala etkisini gösteriyor.

 



Son Güncelleme: 12.09.2020 17:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kum FırtınasıAnkara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kum fırtınası oluştu
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kum fırtınası oluştu
Korona virüs teşhisi konan esnaf pes artık dedirtti!
Korona virüs teşhisi konan esnaf pes artık dedirtti!
MEB atletle yayın yapan öğretmene inceleme başlattı
MEB atletle yayın yapan öğretmene inceleme başlattı
27 çocuğa istismarla suçlanan öğretmen için 800 yıla kadar hapsi istendi
27 çocuğa istismarla suçlanan öğretmen için 800 yıla kadar hapsi istendi
Antalya'da feci kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı, 19 yaralı var
Antalya'da feci kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı, 19 yaralı var
Van'da PKK'lı teröristlerle sıcak çatışma! 3 terörist öldürüldü
Van'da PKK'lı teröristlerle sıcak çatışma! 3 terörist öldürüldü

Popüler Haberler

Arnavutluk asgari ücreti ne kadar?
2020 yılı Kanada asgari ücreti
BİM aktüel kataloğu 18 Eylül – 25 Eylül 2020 indirimli ürünler listesi
Meme kanseri nasıl tedavi edilir, nasıl anlaşılır? Göğüs kanserinin belirtileri nelerdir?
BİM 11 Eylül – 18 Eylül 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
30.000 tl ye alınacak araba marka ve modelleri 2020
Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2020 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?
Yağlı saçlar için doğal maske tarifleri 2020
Hırdavat sektöründe bayilik verenler 2020
Torun bakım maaşı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? 2020
25 Bin TL düşük faizli ve 6 ay ödemesiz esnaf destek korona virüs kredisi
Yedi Bela Hüsnü Filminin Oyuncu Kadrosunda Yer Alan İsimler ve Filmin Konusu
HGS geçiş dökümü nereden öğrenilir? HGS geçiş sorgulama
Kramp nasıl olur? Kramp nedir neden olur? Krampın geçmesi için öneriler
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından nakdi ücret yardımı başlıyor! Başvuruda bulunanlara 1200 TL ödeme yapılıyor!
Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Eylül 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
11 Eylül 2020 Cuma koronavirüs tablosu açıklandı 11 Eylül 2020 Cuma Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 12 Eylül 2020 Cumartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Alevlerin Ardından dizisindeki Çiçek karakteri kimdir? Hazar Ergüçlü nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak? TRT 1 yeni dizizi Masumlar Apartmanınden yeni kareler
Çalışan annelere hangi haklar tanınmaktadır? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.