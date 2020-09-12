Ankara'da şoke eden görüntüler! Her yeri toz bulutu kapladı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde toz bulutu meydana geldi.Çıkan fırtına sebebiyle hava karardı ve etrafı saran toz bulutu ndeniyle göz gözünü göremedi.Zifiri karanlığa bürünen ilçede elektirkler kesilirken bazı yerlerdeki telefon hatları kesintiye uğradı.

Heryeri arabaları evleri saran toz bulutu insanları korkuttu.Polatlı'da başlayan toz bulutu Ankara MErkezine kadar ulaşarak burada da tüm ev balkon arabaları toz içerisinde bıraktı.

Devasa toz bulutları merkez ve Polatl dışında birçok farklı ilçeyide etkisi altına aldı.Fırtına sebebiyle ev ve işyerlerin çatıları uçrken bazı ağaçlar köklerinden söküldü.Havada uçuşan cisimler bazı vatandaşların yaralanmasına sebep olurken Can kaybı yaşanmadı.Elektiriklerin kesilmesiyle bazı vatandaşlar asansörlerde mahsur kalıp kurtarılmayı bekledi.

Fırtına sebebiyle bazı işverenler dükkanları kapatarak önlem almaya çalıştı.Kum fırtınası hala etkisini gösteriyor.