Ankara'da sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti! Sokak ortasında rastgele ateş açtı!

Ankara’da Vatandaşın Biri Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açtı!

Ankara’da caddede pompalı tüfekle rasgele ateş açan vatandaş korku ve paniğe neden oldu. Ankara’nın Çubuk ilçesinde sokak ortasında pompalı tüfekle rastgele havaya ateş eden vatandaş herkesi panikletti.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde caddede elinde pompalı tüfeğiyle havaya rastgele ateş açan vatandaş, Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucunda tüfeğini yere bırakarak, polis tarafından gözaltına alındı.

Kimliği kamuoyuna henüz açıklanmayan vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen elindeki pompalı tüfekle dışarıya çıkarak, Atatürk Caddesi’nde rastgele havaya ateş açmaya başladı.

Bu sırada çevrede büyük panik yaşadı. Çevredekiler, kendilerini korumaya aldı. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, çevrede önlem alıp, elinde silah bulunan vatandaşı ikna etmeye çalıştı. Ancak şüpheli, caddede bağırıp, yine havaya ateş etti. Bir süre sonra da elindeki silahı bırakıp, yere çökerek teslim oldu. Polis ekipleri, vatandaşı gözaltına alarak karakola götürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İşte olay yerinden görüntüler;