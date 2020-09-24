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Ankara'da sağlık personeline şiddet anlarından kareler ortaya çıktı

Ankara'da sağlık personeline şiddet anlarından kareler basına servis edildi. Söz konusu görüntülerde saldırganların hastane personeliyle tartışıp kapıyı yumrukladıkları görüldü.

24 Eylül 2020 Perşembe 00:52
Ankara'da sağlık personeline şiddet anlarından kareler ortaya çıktı
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Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık personeline yönelik saldırıya dair şüphelilerin kapıyı zorladığı anlara dair fotoğraf kareleri yayınlandı. Söz konusu karelerde şüphelilerin sağlık personeliyle tartışıp kapıyı yumrukladıkları görüldü.

Hastanenin güvenlik kamera kayıtlarından alınan fotoğraflarda Fırat Ö. İle Ahmet Ö.’nün hastaneye gelişi ve Ahmet Ö.’nün eşinin girişteki bilgisayarı devraldığı anlar görüldü.

Başsavcılıktan 4 ayrı suçtan soruşturma


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sağlık personeline yönelik saldırı girişimi için ‘’kamu malına zarar verme’’, ‘’görevini yaptırmamak için direnme’’, ‘’tehdit,’’ ve ‘’hakaret’’ suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde kimliği belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelileri Soykan K. ile Muhammet Devran Ö. Tutuklanırken, Yasin Ö, Mehmet Sadık Ö. İle suça sürüklenen Berat O. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşte sağlık personelinin saldırıya uğradığı o kareler



Son Güncelleme: 24.09.2020 00:52
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraSağlıkŞiddet
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