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Ankara'da panik yaratan olay: "İçinde belki de virüs var, isimler yazıyor"

Ankara'da, bir mahallede bulunan inşaat molozları arasına atılan ve içinde Covid-19 testi numune alma çubukları bulunan tahlil tüpleri, korona-virüs paniğine neden oldu.

25 Kasım 2020 Çarşamba 11:54
Ankara'da panik yaratan olay:
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Ankara'da Yenimahalle ilçesinde esnaflık yapan Ahmet Acar, iş yerinin karşısında bulunan inşaat molozları arasında yere saçılmış halde birçok tahlil tüplerini gördü. 

Acar, üzerinde isimler bulunan tüplerin içerisinde sürüntü alınan çubukları görünce bunların korona-virüs tespiti için kullanılan sürüntü önekleri olduğunu fark edince paniğe bu durumu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildi. 

Ahmet Acar bir hafta önce de aynı bölgede tıbbi atık dolu torba bularak ve onu çöpe attığı söyledi.

TÜPLER, LABORATUVARA GÖTÜRÜLDÜ

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri alanda inceleme yaparak üzerinde isim bulunan 15 tüpü tespit ederek topladı. 


Ekipler tüplerin üzerinde bulunan isimlere ulaşmaya çalışarak test yaptırıp yaptırmadıklarını öğrenmeye çalıştı. Ulaşılan kişiler arasında korona-virüs testi yaptıranların olduğu öğrenildi. 

Tüpleri tıbbi atık torbasına alan filyasyon görevlisi, etrafta bulunan mavi kapaklı tüplerin Sağlık Bakanlığı'na ait tahlil tüplerinden farklı olduğunu belirterek, sağlık bakanlığına ait tüplerin mor kapaklı olduğunu bulunan tüplerin sağlık bakanlığına ait olmadığını belirtti.  Barkodların olmadığı tüpler laboratuvarlara gönderildi. Tüpler için inceleme başlatıldı.

"İÇİNDE BELKİ DE VİRÜS VAR, İSİMLER YAZIYOR"

Tüplerin bulunduğu sokakta oto yıkamacı dükkanı olan bir işyeri sahibi ise tüplerin bu şekilde atılması insanların canını hiçe saymak olduğunu belirtirken tüplere tehlikeli olur diyerek hiç dokunmadıklarını belirttiler. Moloz yığınları içerisine atılan bu atıkların yaklaşık 10 gündür burada olduğunu atanları gören kimsenin olmadığını ve mahalle arasında birçok çocuğun olduğunu buralarda oyun oynadıklarını tüpleri alabileceklerini ifade ederek oldukça tehlikeli bir durum olduğundan bahsetti.



Son Güncelleme: 25.11.2020 11:54
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraTest Tüpleri
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