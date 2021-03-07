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Ankara'da ormanlık alanda bulunan cesedin faili sorguda her şeyi itiraf etti

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde ormanlık alanda bir erkek cesedi bulunmuştu. Mehmet Kısa olduğu öğrenilen erkek cesedinin faili yapılan soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

07 Mart 2021 Pazar 11:50
Ankara'da ormanlık alanda bulunan cesedin faili sorguda her şeyi itiraf etti
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Ankara’nın Kahramankazan ilçesine bağlı Kılıçlarköyü Mahallesindeki bir piknik alanında 3 kişi tarafından bir erkek cesedi bulunmuştu. Olay yerine gelen ekipleri cesedin 3 gün önce kayıp ihbarı verilen Mehmet Kısa’ya ait olduğunu tespit etti.

3 çocuk babası ve evli olan inşaat işçisi Mehmet Kısa’nın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Kısa’nın vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Ekipler Mehmet Kısa ile aralarında husumet olduğunu öğrendiği Y.Y isimli şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Y.Y isimli şahıs ifadesinde cinayeti itiraf etti.

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:50
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraKahramankazaCinayet
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